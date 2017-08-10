「不沉的航艦」 關島急撫民心

2017-08-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北韓領導人金正恩揚言以飛彈攻擊美國位在西太平洋的前哨基地關島，引發當地民眾憂心，甚至有人考慮搬離，但關島總督卡佛（Eddie Calvo）九日立即安撫民心，強調目前沒有威脅，且關島身為戰略要地，擁有多層防禦，能應對任何不測。

卡佛表示，「對關島的攻擊，就是對美國的攻擊」，當地有「萬全準備」，華府與美軍也合力「確保我們的安全」，關島人無須擔心。

不過，三十七歲的關島旅遊巴士司機楚格拉德告訴美聯社，他還是有點驚恐，擔心不知道會發生什麼事，「如果只有我，那就算了，但我還得考慮兒子，我想要搬離關島。」在關島擔任律師的湯普森兄弟說，他們還沒看到人們搶購日常用品的恐慌行為，「可能是人們嚇到了，一時間反應不過來。」兩兄弟說，以前北韓也有類似威脅，大家都一笑置之，但這次很多人對白宮沒信心，不相信白宮有能力做出正確決定，他們正考慮先離開關島避避風頭。

以觀光業為經濟主力的關島，人口十六．二萬，現屬美國非合併建制領土，當地人民享美國公民權，但不能投票選舉總統。關島為西太平洋美國最大海空軍基地，軍事基地占全島面積約廿九％，故當國際間有所對峙，關島必受牽動，這對當地人早已是家常便飯。

美國在關島駐軍六千，關島美國海軍基地、安德森空軍基地都是主要軍事區，不時來回巡守盟國日本及南韓的美國空軍主力B-1B槍騎兵戰略轟炸機即由安德森空軍基地起飛。關島也是美國今年落腳南韓「戰區高空防禦系統」（THAAD，簡稱薩德）反彈道飛彈的部署地點之一。又因建有核子潛艦母港，島上軍事設施為防彈道飛彈攻擊也早就加強掩體，被譽為「不沉的航空母艦」。