北韓核武趨成熟 疑有小型核彈頭

2017-08-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國情報官員在一項機密評估分析認定，北韓已經成功製造出小型化核彈頭，能安裝在該國的飛彈，這項進展代表北韓已跨越邁向成熟核武國家的一道關鍵門檻。

華盛頓郵報八日報導，國防情報局（DIA）上個月完成這項分析前不久，另一份情報評估才將官方對北韓現有核彈頭的估計數量，大幅增加到六十枚，北韓武力進步速度已遠超過許多專家先前預期。華郵引述這份日期註記為七月二十八日的評估概要報告指出：「情報圈評估北韓已經製造出可用彈道飛彈投送的核武，包括使用洲際等級的飛彈投送。」國防情報局及國家情報首長辦公室都拒絕評論此事。

核武進步 金正恩越來越頑強？

現在還不知道北韓是否已如該國官方去年所宣稱，成功測試小型化核彈頭。日本防衛省本週一項評估也認定，證據顯示北韓已經達成核彈頭的小型化。分析家認為，金正恩對於北韓 核武可靠度越來越有信心，或許解釋他甘冒遭受制裁、甚至中國批評，也要繼續頑抗行事。

北韓的核武進展進一步升高川普面臨的風險。他曾矢言絕不容許北韓以核武威脅美國；國安顧問麥馬斯特在五日播出的訪問中也說，北韓擁有能搭載核彈頭的洲際飛彈，「從總統的看法來說，是無法容忍的」。

北韓自二○○六年起，至今已進行五次核試爆，最近一次是去年九月九日測試一枚二十到三十千噸當量的核彈，相當於一九四五年美國在日本廣島投下的原子彈爆炸當量兩倍。但是製造一枚能裝載於飛彈的小型核彈頭，技術需求相當高，許多分析家原本以為北韓要取得這種能力還有一段距離。

北韓國營媒體去年曾秀出一枚球形物體，並稱政府發言人指其為小型化的核彈頭，但是其真實性不得而知；北韓官員曾說，九月的試爆成功測試了一枚為用於飛彈上而設計的核彈頭，當時受到許多專家質疑。

上個月北韓首度成功試射洲際飛彈，分析家分析影片後認為，測試的飛彈在返回地球大氣層過程中著火、瓦解，顯示北韓尚無法製造出能抵禦穿越大氣層時產生之高熱的返回載具，但是預期明年晚期就可克服這項技術障礙。