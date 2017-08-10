川金一個樣 口水戰恐變核戰

2017-08-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩兩人行事風格皆以難以預料聞名，儘管雙方互撂狠話令朝鮮半島風雲變色，但多數觀察家仍認為，美國與北韓爆發核戰的機會微乎其微，因為對金正恩而言，核武是談判籌碼，並非攻擊武器。但專家也認為，雙方有必要為情勢降溫，畢竟以強硬措辭威嚇彼此，互打口水戰的行為，仍會提高戰爭爆發的風險。

華府智庫「威爾遜中心」專家李伊（Jean Lee）指出，包括北韓在內，朝鮮半島周遭沒有任何國家希望爆發戰爭，金正恩期望美國承認北韓核武國的地位，核武是籌碼而非攻擊武器，但金正恩為達目的，會盡力把情勢推往核戰邊緣。更應該擔心的是錯估情勢導致的戰爭，例如二○一○年延坪島事件，南韓軍演招致北韓砲擊，兩韓軍事衝突造成數人死亡。此外，北韓的飛彈三番兩次掉入日本領海，日本也可能迫於壓力而採取行動。

南韓首爾國民大學教授蘭科夫（Andrei Lankov）表示，美國、北韓爆發軍事衝突的可能性很小，但北韓目前不打算展開外交談判，他們想要先發展武器再考慮開啟外交途徑。蘭科夫並指出，北韓對外一貫採取強硬措辭，經常發表好戰言論，每過幾年就會揚言不惜一戰，要讓首爾陷入火海。

川普讓北韓問題更險峻

南韓釜山大學副教授凱利分析，川普的強硬措辭可視為新策略，表明美國已用盡戰略耐心，真正的目的是施壓中國。不過，川普也有可能只是信口胡言，川普和金正恩就像兩個在運動場上互相叫囂的惡霸。凱利認為，北韓不笨，了解核武應該用於防衛而非進攻，也不打算以非挑釁的方式攻擊美國本土或軍事基地，進而招致美方反擊。

具中國官方背景的北京人民大學國際關係學者成曉河呼籲雙方自制，指出川普的強硬措辭正在助長緊張情勢，口水戰可能演變成軍事衝突。北韓核武專家赫克（Siegfried Hecker）認為，真正危險的是因為誤解或錯估情勢而導致的朝鮮半島核戰。他指出，互打口水戰將增加該情況發生的可能性。

川普此舉已招致國內諸多批評，民主黨人認為川普的說法容易讓人誤以為核戰即將爆發，讓北韓問題更為險峻。共和黨參議員麥肯表示，川普需更謹慎，「我所見過的偉大領袖，除非已準備行動，否則不會恫嚇威脅；我不確定川普是否準備要動手。」民主黨眾議員恩格爾（Eliot Engel）則指出，川普「劃下荒唐的紅線，損及美國威信」。