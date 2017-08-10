川普「推」核武 北韓嗆炸關島

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國情報單位分析認為北韓已經成功製造出可裝載於飛彈的小型化核彈頭後，總統川普八日警告北韓，會以「烈焰與怒火」因應針對美國的任何威脅；北韓也不甘示弱，揚言正在考慮攻擊美國位於太平洋的屬地關島，甚至以核武對美國本土發動先發制人攻擊，兩國互放狠話使緊張情勢再度急遽升高。美國國務卿提勒森九日試圖為情勢降溫，宣稱目前沒有急迫威脅，美國人民可以睡得安穩。
北韓回嗆對美國本土先發制人
川普美東時間八日在新澤西州自家高爾夫球場，一臉鐵青地向記者說，「北韓最好不要再對美國有任何威脅」，「他們會遭遇這世界前所未見的烈焰與怒火」；九日又在「推特」發文表示他上任後第一道命令就是更新、現代化美國的核武，「現在美國核武遠比以往還強大」。
川普發出他迄今對北韓最強烈的警告後數小時，北韓官方中央通信社（KCNA）九日發表人民軍戰略軍的聲明，表示正在「仔細檢視」一項以「火星十二型」中、長程彈道飛彈攻擊關島的計畫，要使關島周邊地區被火海包圍；一名軍方發言人在聲明中說，一旦領導人金正恩做出決定，攻擊關島的計畫隨時可付諸實行，目標是牽制美軍軍事基地，包括美國戰略轟炸機駐紮的安德森空軍基地。
關島安德森空軍基地被點名
北韓軍方這份聲明日期是八日，回應七日美國兩架B-1B轟炸機飛越朝鮮半島。不過，北韓中央通訊社另外一份報導則指控美國謀劃一場「預防性戰爭」，並點名關島安德森空軍基地是瓦解美國入侵北韓企圖的「灘頭堡」，警告「美國要記住，一旦觀察到任何美國將發動預防性戰爭的跡象，北韓軍隊就會使美國本土先變成核戰爭戰場」。
關島距離朝鮮半島三千四百公里，居民約十六萬三千人，是美軍在西太平洋的重要軍事基地，駐有一支潛艦中隊、空軍基地、海岸防衛隊等。關島總督卡佛（Eddie Calvo）駁斥北韓的威脅，指該島對於「任何不測」已做好準備，他說一直與白宮保持聯繫，威脅等級不變，「關島是美國土地……我們不是只是一處軍事設施。」
不過，美國國務卿提勒森九日從亞洲返美途中，則極力為局勢降溫，宣稱川普總統只是為了避免北韓誤判，才向北韓政權明白警告，美國捍衛自己與盟邦的能力毋庸置疑，畢竟金正恩「聽不懂外交語言」，所以只能「用金正恩聽得懂的語言對北韓釋出強烈訊息」，他試圖安撫美國民眾，戰事並未迫在眉睫，「我所見、所知並沒有任何事情顯示情況在過去二十四小時已經大幅改變」，「美國人應該可以睡得安穩」。
南韓、中國駁斥朝鮮半島有危機
南韓青瓦台一名高層官員也駁斥朝鮮半島「危機」之說，指安全局勢雖然緊張，但是不至於升高成「危機」。中國外交部針對川普的談話，指朝鮮半島情勢「複雜且敏感」，警告有關各方都應該避免「使情勢惡化的言行」。