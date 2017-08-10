汽車蓄意衝撞 巴黎巡邏士兵6傷

2017-08-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國巴黎西北郊勒瓦盧瓦佩雷鎮（Levallois-Perret），九日上午八時驚見飛車傷人事件，一名男子駕車蓄意衝撞正在交班的衛兵，造成六名士兵受害，其中三人身受重傷，但無生命危險。在當局強力緝凶下，凶嫌當天在法國北部一處公路遭鎖定，警方展開驚險的公路追逐，最後連開多槍擊傷凶嫌並予以逮捕，目前正追查其犯案動機。

法國譴責 啟動反恐調查

警方指出，凶嫌當天上午八時前，將一輛寶馬（BMW）轎車停在勒瓦盧瓦佩雷鎮中心凡爾登廣場旁，等到巡邏士兵交班時，突然加速衝入巷子，撞倒士兵後隨即逃逸。現場撞擊時發出巨大聲響，三名士兵受到重傷，另三人輕傷。警方隨即封鎖現場，並全力追捕凶嫌。

法國國防部長帕利（Florence Parly）譴責這起「懦夫行徑」；內政部長柯隆布（Gerard Collomb）也強調，「這是蓄意行為，而非意外」，已針對此案啟動反恐調查。

哨兵計畫存廢 再引爭議

這些士兵是依法國境內反恐怖主義的「哨兵計畫」而部署。法國兩年半來遭受連串恐怖攻擊，前年十一月因首都巴黎連環恐怖攻擊案而宣布的緊急狀態至今未解除。前年初《查理週刊》血案後成立的「哨兵計畫」，掌管目前負責全國維安的七千軍警；而九日案發的勒瓦盧瓦佩雷鎮，不僅是歐洲人口最稠密地區之一，也是「哨兵計畫」指揮重鎮。

警方稍後在法國加萊附近的一條公路上發現嫌犯汽車，立即展開追捕，過程中連開多槍，嫌犯中彈後投降被捕，他年約卅多歲。

這起事件再度引起「哨兵計畫」存廢的爭議。許多專家認為，士兵帶槍在街道上巡邏，讓自己成為攻擊的箭靶。但法國政府認為，士兵街道巡邏有穩定民心，及預防重大恐怖攻擊事件的效用。