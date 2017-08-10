越戰後首見 美航艦明年訪越南

2017-08-10

美越擴大防衛合作 意圖牽制中國

〔編譯管淑平／綜合報導〕為了南海主權爭議與中國關係出現緊繃的越南，八日成功爭取到美國國防部承諾，明年將派一艘美軍航空母艦到訪，以及加強兩國之間的防衛事務合作。

這將是自一九七五年越戰結束以來，美軍航空母艦首次訪問越南。美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）與越南國防部長吳春歷八日在華府會面時，就美軍航空母艦明年訪問越南一事達成共識。五角大廈聲明指出，馬提斯向吳春歷說，堅強的防衛關係奠基於包括在南海航行自由的共同利益，「部長歡迎越南在亞太地區的參與以及日益增加的領導力」。兩人也同意擴大海軍的合作以及資訊分享。

在此之前，總統川普五月在白宮會晤來訪的越南總理阮春福，曾討論航艦訪問越南的可能性。

擔任政府顧問的越南政治分析家夏黃合（Ha Hoang Hop，譯音）說，這項協議符合越南對於與所有國家交往持開放態度的外交策略，「越南不願意在主權問題上妥協，並且自有準備」。

越南挑戰中國對南海主權主張的聲音，在東南亞國家中越來越顯得孤獨。中國對越南與美國、日本、印度等國加強防衛關係感到不悅，上週末越南在東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議上對中國在南海作為的強硬立場，也令北京惱火，原訂安排在會外進行的越中兩國外長會面因此取消。

美國和越南則在近年中國對南海主權主張愈加專斷的同時，找到彼此的共通點。日前美國將一艘退役的漢密爾頓級海岸防衛隊巡邏艦贈予越南，協助該國提升海上執法能力。