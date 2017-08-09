涉性別歧視 Google工程師丟差

2017-08-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕據悉為美國哈佛大學系統生物學博士的戴摩爾（James Damore），7日證實因「助長性別刻板印象」的文章而遭Google開除。Google並未證實這項消息，僅表示「不便評論個案」。

戴摩爾在Google內部論壇發表題為「Google的意識形態回聲室」的3300字長文，指稱「生物性因素」是造成少有女性擔任科技產業高階主管的原因，認為「必須停止將性別差異想成是性別歧視」，呼籲Google停止促進性別與族群多元化的努力，引起外界質疑Google涉嫌歧視女性與少數族群。

Google執行長皮采（Sunder Pichai）7日在公司內部發表公開信，表示該文部分內容「助長有害的性別刻板印象，逾越了紅線，侵害到公司規範」。他表示，公司規範是希望「Google人」盡力創造「沒有騷擾、脅迫、歧視、不法差別待遇的文化」。至於「員工怎麼在公司妥善表達個人觀點，尤其是可能觸怒少數族群的觀點」，皮采認為，「具威脅性就不行，表達異議時須顧慮他人感受」。

戴摩爾對此極為不滿，表示曾向全國勞資關係委員會（NLRB）投訴公司高層試圖羞辱他，Google解僱他乃「違法」的報復行為。不過，在美國未加入工會的雇員，例如多數科技業工作者，可被以與工作表現無關的諸多理由開除。Google內部員工透露，若被指違反公司規範，通常都只能捲鋪蓋走人。