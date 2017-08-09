華裔夫妻標下豪宅街 想爽賺停車費

2017-08-09

舊金山市府搞烏龍 豪宅屋主欠稅 公設道路被法拍

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國加州舊金山灣區一處豪宅社區的私有道路用地，因一連串烏龍慘遭拍賣，一對分別來自台灣與香港的華裔夫妻，趁隙成為土地所有人。數月前終於得知真相的豪宅屋主，要求當局撤銷這筆2年前的交易，還說要怪就怪市府將稅單寄錯地址。

舊金山灣區環狀私有道路「要塞露台」（Presidio Terrace）周邊社區有35棟豪宅，包括民主黨參議員范士丹、國會眾議院民主黨領袖裴洛西與舊金山前市長阿里歐托等名流，都曾是當地住戶，如今已成為台灣出生的鄭麥可（Michael Cheng）與香港出生的林蒂娜（Tina Lam）的產業。

這對華裔夫妻2015年4月在舊金山市府稅捐機關的網路拍賣中，擊敗其他73名對手，以區區9萬美元（約273萬台幣）代價，取得要塞露台的公共空間，包括人行道、島式小花圃、多葉棕櫚樹與其他綠色植物的所有權。

每棟要價數百萬美元的豪宅住戶急跳腳，要求監督市府運作的監事會撤銷這筆交易。監事會預定10月就此事舉行聽證會。鄭氏夫妻近日打算藉由收取停車費等方式來套現，不排除將要塞露台的120個停車位轉租給非豪宅區居民。

要塞露台豪宅社區住戶落入此等窘境，肇因於1905年起負責管理此公共區域的「要塞露台屋主協會」積欠超過30年的財產稅；每年14美元的稅金外加罰金與利息，總共欠繳994美元（約3萬台幣），市府才將道路用地拍賣。屋主協會直到代表鄭氏夫妻的產權調查公司今年5月底找上門探詢回購意願時，才得知噩耗。經追查，屋主協會欠稅多年的原因，竟是稅單一直誤寄給一名早在1980年代便不再為該協會工作的會計師。

屋主協會已控告鄭氏夫妻與舊金山市政府，阻止鄭氏夫妻興訟期間將道路用地轉賣他人。一名住戶對市府2年前拍賣時未公告感到不滿，但市府堅稱依法行事。