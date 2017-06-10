不顧位於馬德里的西班牙中央政府強烈反對，西班牙加泰隆尼亞地區自治政府主席普伊格蒙特九日宣布，預定十月一日舉行獨立公投，若多數贊成，將立即展開脫離西國進程。而由於西國憲法法庭此前已裁定該獨立公投違法，故此舉恐令當地民眾觸法，尤其是將協助選務工作的公務員。加泰隆尼亞人口七百五十萬，擁有自己的語言與風俗，長久以來尋求更大自治權，據自治政府最新民調，四十八．五％反對獨立、四十四．三％贊成。圖為普伊格蒙特（圖左）九日在巴塞隆納街頭與一名支持獨立者拿著加泰隆尼亞旗幟合影。（圖：路透，文：編譯茅毅）
快訊PR 6/10前 一票支持台灣之光！
加泰隆尼亞將辦獨立公投
2017-06-10
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 泡茶誤飲一粒眠 夫妻檔：我們才是被害人！
- 如何幫星星量體重？ 天文學家印證愛因斯坦是對的
- 成功聽障生有實力 5A5+「再上」竹中
- T.O.P說話了︰對不起 坐轉椅轉院
- 台北家長踢爆》學校設聯誼中心 喊無處設幼兒園
- 安以軒伴手禮 M8星光加持
- 兩天百餘尾 東港黑鮪魚大進帳
- 【橘色思路】買花啟示
- 自由廣場》恐怖金流 卡達只是冰山一角
- 「林飛帆」分身墾丁維安？ 明星臉員警人氣超旺
- 清晨4點視察道路優化 柯P：品質跟日本一樣
- 爆炸案重傷 邊復健邊苦讀
- 石天兒作文成範文 復旦5人滿分
- 臉書賣乖乖水 標榜讓女性暫失憶
- 《花蓮》疑營養午餐出包 3校491人腸胃不適
- 彰興國中3傑 球場活躍功課好
- 環中路鋪木屑 民憂駕駛丟菸蒂著火
- 員工擅改槍 物流副理奉為貴賓
- 自由廣場》速食政治文化要不得
- 要上一中、中女 會考積點須逾93點
- 隊友變對手 陽岱鋼吞2K
- 全國羽球團體賽》戴戴歸隊 合庫女團17連霸
- 電塔新美學 議員促打造地景藝術
- 伯爵Altiplano超薄 胡歌影薦鑑賞
- 范翡夏會考「滿分」 金庸小說寫作大補帖
- 重機卡沙灘 中國客花五千脫困
- 綁架香港富商38天 主謀判12年
- 【朵朵小語】只要還在路上
- 精緻飛行員夾克 細節盡顯矜貴
- 騎士拚一線生機 今解三角習題
- 《基隆公立國中表現亮眼》增強體力釋放壓力 滿分王愛運動
- 哥哥去年會考滿級分 妹妹接棒紅不讓
- 朱育賢選到再見安猿封王M7
- 廖玟怡不補習 單親還要顧阿嬤
- 單軌列前瞻 議員質疑恐成錢坑
- 宇舶×法拉利 完美男人夢
- 雙胞胎姊妹 好成績一模一樣
- :他"爆余天和豬哥亮其實默默相互關心
- 射箭世界盃土耳其站》陳享宣 射進金牌戰
- 台鐵人力缺很大 請增逾3000員額
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：加泰隆尼亞將辦獨立公投
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分