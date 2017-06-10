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加泰隆尼亞將辦獨立公投

2017-06-10

不顧位於馬德里的西班牙中央政府強烈反對，西班牙加泰隆尼亞地區自治政府主席普伊格蒙特九日宣布，預定十月一日舉行獨立公投，若多數贊成，將立即展開脫離西國進程。而由於西國憲法法庭此前已裁定該獨立公投違法，故此舉恐令當地民眾觸法，尤其是將協助選務工作的公務員。加泰隆尼亞人口七百五十萬，擁有自己的語言與風俗，長久以來尋求更大自治權，據自治政府最新民調，四十八．五％反對獨立、四十四．三％贊成。圖為普伊格蒙特（圖左）九日在巴塞隆納街頭與一名支持獨立者拿著加泰隆尼亞旗幟合影。（圖：路透，文：編譯茅毅）

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2017年6月10日‧星期六‧丁酉年五月十六日
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