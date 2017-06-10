日國會通過特例法 明仁擬明年底退位

2017-06-10

〔編譯張沛元／綜合九日外電報導〕日本國會九日表決通過天皇退位的特例法，為日本當今天皇明仁生前退位提供法源依據；但此特例法僅適用於明仁，明仁必須在此法實施的三年內退位。日本政府目前規劃讓明仁在二○一八年十二月退位，隨後皇太子德仁立即即位，至於新天皇的新年號有可能會提前在明夏出爐以避免擾民。

繼眾議院之後，日本參議院以二三五票對零票通過這項特例法。參議院目前有二四二席，此次投票總票數為二三五票，在野的自由黨棄權。此一特例法最大重點在於僅適用於一九八九年登基的明仁天皇，意即明仁退位後即位的德仁與其後天皇無法沿用。退位後的明仁與美智子皇后改稱「上皇」與「上皇后」，敬稱仍為「陛下」，但上皇無資格再次即位或出任代行國事的「攝政」。

日本首相安倍晉三在特例法於國會過關後表示，政府將針對此一攸關國家根本、漫長歷史與未來之重要課題的施行推進展開準備工作。

明仁生前退位是日本自一八一七年以來首度不因天皇辭世而換代。八十三歲、有前列腺癌還動過心臟手術的明仁，在位迄今近卅年，去夏以高齡以及健康為由表達希望能生前退位，然此舉缺乏法律依據，因為根據規範日本皇室繼承順序、制度與結構相關的「皇室典範」，皇位繼承的唯一條件是天皇駕崩，意即天皇為終身在位制，無生前退位選項，因此必須制定新法好讓明仁能合法退位。

日本朝野對是否修改皇室典範看法分歧，安倍不贊成修改皇室典範與堅持特例法僅限明仁，在野黨民進黨幹事長野田佳彥則主張應對皇室典範進行根本性修改。此外，該特例法還附帶有敦促日本政府討論創設「女性宮家」的決議，但並未寫明何時開始討論。日本皇室女性無皇位繼承權，而且若與非皇室人士結婚就會失去皇族身分，若成立「女性宮家」，皇族女性婚後便可保有皇籍，也有助於解決男丁單薄的日本皇室的皇位繼承問題。