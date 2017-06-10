川普烏雲罩頂 民主黨人磨刀霍霍

2017-06-10

〔編譯張沛元／綜合八日外電報導〕美國總統川普曾把「通俄門」調查當作干擾施政的「烏雲」，紐約時報指出，在聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米八日的國會證詞後，不但未能協助美國總統川普去除心頭之患，反而讓他更加烏雲罩頂，面對更重大的政治與司法威脅；國會的民主、共和兩黨議員有意就川普涉嫌妨害司法與濫權擴大調查，民主黨人甚至磨刀霍霍，但最後是否彈劾川普，還是特別檢察官穆勒說了算。

是否彈劾 特別檢察官穆勒說了算

華盛頓郵報報導，國會民主黨人在柯米作證後特別迫切想了解，當川普政府上月九日突將柯米革職時，司法部長塞森斯與副部長羅森史坦扮演何種角色。ＦＢＩ為司法部旗下的執法單位。此外，民主、共和兩黨國會人士還要求取得柯米記錄與川普間交流的備忘錄副本。備忘錄正本已轉交負責調查通俄門的穆勒。該報指出，柯米的證詞讓部分國會議員想要知道更多內幕，深信一定有可靠證據顯示川普在說服柯米不要調查前國家安全顧問弗林上可能妨害司法，但稱川普是否真的妨害司法，一切還是穆勒說了算。

紐約時報指出，共和黨前總統布希的白宮顧問魏納認為，柯米把事實全都攤開來，基本上就是鼓勵穆勒去調查川普是否妨害司法。但川普與過去也曾身陷爭議的美國總統的最大差異，在於柯米未曾將自己與其他美國總統的對話記錄於備忘錄，因為他相信這些總統的正直誠實，但唯獨把跟川普之間的每一次一對一交流記錄下來，只因「我真的很擔心他可能會針對在我們會面的本質說謊」。

法律專家指出，根據慣例，在位總統通常會被以妨害司法的罪名起訴，意即國會最終的考量點將是川普的行為是否足以遭到彈劾。美國國會當初針對尼克森與柯林頓草擬彈劾條文時，都是指控總統涉嫌妨害司法，意味妨害司法符合美國憲法中可彈劾總統的「重罪與輕罪」。當年尼克森遭彈劾的直接證據是他下令白宮幕僚長叫中情局阻止ＦＢＩ調查水門案的錄音帶，反川普人士說，尼克森當年妨害司法時還透過中間人傳話，但川普卻是更上一層樓，直接叫柯米不要調查弗林。

不過，目前府會同是共和黨天下的完全執政情況讓川普佔盡優勢，畢竟由共和黨人控制的眾議院不會太積極彈劾川普，這點從國會對柯米證詞的反應大致上還是黨同伐異，可見一斑。