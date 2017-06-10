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被柯米控說謊 川普怒轟：抓耙仔

2017-06-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕被美國總統川普免職的前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米，八日赴聯邦參議院情報委員會作證時，指控白宮說謊且中傷他，令川普業已堪慮的總統寶座更形危殆。白宮副發言人桑德絲（Sarah Huckabee Sanders）對此表示，「我能明確指出，總統不是騙子，坦白說，我被那個問題污辱了。」在柯米公開作證期間竟然未推文的川普，九日也忍不住推文指柯米是「抓耙仔（leaker）」，做出那麼多「不實聲明及謊言，完全是在狡辯。」

川普陣營暗示柯米洩密 恐面臨被起訴

柯米八日公開作證約三小時，過程中，柯米形容他對與川普幾次晤談時，川普「令人很不安、很擔憂」的行為感到「震驚」。在正常情況下，與美國現任總統間一對一的談話屬於秘密，柯米卻鉅細靡遺公開，柯米的說法是，他擔心川普恐對兩人這些反常的見面「說謊」，所以才小心翼翼地做紀錄。

川普的律師卡索維茲（Marc Kasowitz）也加入白宮官員的護主行列，卡索維茲說，川普「從未在形式或實質上對柯米說『我需要忠心、我期待忠心』」，駁斥柯米的一項主要指控。卡索維茲也暗示，柯米未經授權地洩漏「特許保密資訊」，可能面臨被起訴的命運。卡索維茲說，「今天，柯米坦承，他把據稱是這些特許保密對話的備忘錄洩漏給友人，而他證詞中的一部分屬於機密。」卡索維茲還把柯米與美國政府內部其他選擇性、非法洩漏機密資訊，企圖藉此破壞川普政府的人相提並論，將留待適當的當局決定應否調查柯米此舉。

柯米是否跨越法律界線 美法學界爭論

針對柯米透過其朋友—美國哥倫比亞大學刑法教授里奇曼（Daniel Richman）將該備忘錄外洩，此舉是否跨越了任何法律或道德界線，法律專家間莫衷一是。德州大學憲法與國家安全法教授弗拉德克（Stephen Vladeck）認為，「除非備忘錄含有『國防相關資訊』，否則洩漏並未違反『間諜法（Espionage Act）』。」紐約大學法學院「布瑞南司法中心」共同總監巴特爾（Faiza Patel）認為，柯米作證時提到，他在記錄自己與川普的對話時，謹慎地避免將機密資訊寫入備忘錄。

喬治華盛頓大學法學教授特利（Jonathan Turley）則認為，柯米的備忘錄「可謂政府文件」，他洩漏備忘錄的決定「從專業和道德觀點看來，都很令人不安」，將犯下竊取、出賣或轉讓政府財產罪。

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  • 藝術家達圖納（David Datuna）八日在紐約市「聯合廣場」，以乾冰塊拼出美國總統川普的姓氏「TRUMP」，此冰雕裝置藝術在幾小時內就融化，藉此抗議川普五月宣布美國將退出旨在對抗全球氣候變遷的巴黎協定。（法新社）

    藝術家達圖納（David Datuna）八日在紐約市「聯合廣場」，以乾冰塊拼出美國總統川普的姓氏「TRUMP」，此冰雕裝置藝術在幾小時內就融化，藉此抗議川普五月宣布美國將退出旨在對抗全球氣候變遷的巴黎協定。（法新社）

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