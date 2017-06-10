被柯米控說謊 川普怒轟：抓耙仔

2017-06-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕被美國總統川普免職的前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米，八日赴聯邦參議院情報委員會作證時，指控白宮說謊且中傷他，令川普業已堪慮的總統寶座更形危殆。白宮副發言人桑德絲（Sarah Huckabee Sanders）對此表示，「我能明確指出，總統不是騙子，坦白說，我被那個問題污辱了。」在柯米公開作證期間竟然未推文的川普，九日也忍不住推文指柯米是「抓耙仔（leaker）」，做出那麼多「不實聲明及謊言，完全是在狡辯。」

川普陣營暗示柯米洩密 恐面臨被起訴

柯米八日公開作證約三小時，過程中，柯米形容他對與川普幾次晤談時，川普「令人很不安、很擔憂」的行為感到「震驚」。在正常情況下，與美國現任總統間一對一的談話屬於秘密，柯米卻鉅細靡遺公開，柯米的說法是，他擔心川普恐對兩人這些反常的見面「說謊」，所以才小心翼翼地做紀錄。

川普的律師卡索維茲（Marc Kasowitz）也加入白宮官員的護主行列，卡索維茲說，川普「從未在形式或實質上對柯米說『我需要忠心、我期待忠心』」，駁斥柯米的一項主要指控。卡索維茲也暗示，柯米未經授權地洩漏「特許保密資訊」，可能面臨被起訴的命運。卡索維茲說，「今天，柯米坦承，他把據稱是這些特許保密對話的備忘錄洩漏給友人，而他證詞中的一部分屬於機密。」卡索維茲還把柯米與美國政府內部其他選擇性、非法洩漏機密資訊，企圖藉此破壞川普政府的人相提並論，將留待適當的當局決定應否調查柯米此舉。

柯米是否跨越法律界線 美法學界爭論

針對柯米透過其朋友—美國哥倫比亞大學刑法教授里奇曼（Daniel Richman）將該備忘錄外洩，此舉是否跨越了任何法律或道德界線，法律專家間莫衷一是。德州大學憲法與國家安全法教授弗拉德克（Stephen Vladeck）認為，「除非備忘錄含有『國防相關資訊』，否則洩漏並未違反『間諜法（Espionage Act）』。」紐約大學法學院「布瑞南司法中心」共同總監巴特爾（Faiza Patel）認為，柯米作證時提到，他在記錄自己與川普的對話時，謹慎地避免將機密資訊寫入備忘錄。

喬治華盛頓大學法學教授特利（Jonathan Turley）則認為，柯米的備忘錄「可謂政府文件」，他洩漏備忘錄的決定「從專業和道德觀點看來，都很令人不安」，將犯下竊取、出賣或轉讓政府財產罪。