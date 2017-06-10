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IS巴基斯坦處決兩中國人 一帶一路添陰影

2017-06-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）宣傳機構「阿瑪克通訊社」（Amaq）八日聲稱，該組織戰士已處決兩名中國教師，兩人於上個月在巴基斯坦西南部坦俾路支省（Balochistan）遭到綁架。這起事件也讓中國的「一帶一路」戰略恐在巴國蒙上陰影。

「阿瑪克通訊社」八日發佈廿四秒影片，顯示兩名中國男女的流血屍體，並將短片寄給坦俾路支省記者。據報導，兩人是語言教師，在巴國一處語言中心學習烏爾都語（Urdu），於五月廿四日在該省首府奎達（Quetta）遭到「伊斯蘭國」戰士綁架。

中國公民在巴國遭到綁架實屬罕見，北京的「一帶一路」戰略在當地挹注五百七十億美元，共有數千名中國人在當地工作，但他們有時會成為伊斯蘭武裝份子的攻擊目標。

對此，中國外交部發言人華春瑩回應說，兩名中國公民可能已經遇害，但兩人並非部分媒體所稱的夫妻。中方對此高度關注，並透過各種管道查證。她也強調，這起事件與「一帶一路」和正在進行的上海合作組織峰會「沒有必然聯繫」、「走出去就會有風險」。

兩名巴國安全官員指出，當局正在進行調查，但至今未找到屍體。若此消息屬實，這將是近兩年第二度有中國公民慘遭「伊斯蘭國」殺害。上次事件發生於二○一五年，中國廣告業者樊京輝在海外遭到「伊斯蘭國」綁架、索取贖金未果後撕票。

中共官媒《環球時報》社論評析，一些恐怖組織為討贖金或製造轟動，對中國公民下手。巴國是「一帶一路」沿線重要國家，中巴須研擬更周密的安全計畫。

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  • 伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）宣傳機構「阿瑪克通訊社」（Amaq）八日聲稱，該組織戰士已處決兩名中國教師。（歐新社）

    伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）宣傳機構「阿瑪克通訊社」（Amaq）八日聲稱，該組織戰士已處決兩名中國教師。（歐新社）

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