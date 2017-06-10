美B-1B戰略轟炸機飛越南海 中國跳腳

2017-06-10

關島起飛 演練整合海空行動

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國太平洋司令部（ＵＳＰＡＣＯＭ）八日透過官方網站宣告，兩架美國空軍「B-1B」槍騎兵戰略轟炸機，當天歷經十小時，從關島飛越南海，與美國海軍配有神盾作戰系統的阿雷伯克級「特雷號」驅逐艦會合，進行聯合軍事演習以「強化戰鬥技巧」。中國政府隨即抗議，稱美方最近頻派艦機的偵察行徑，造成地區緊張，還說一切都在其「警惕和有效監控」之中。

根據ＵＳＰＡＣＯＭ官網，這兩架B-1B隸屬於駐在德州戴斯空軍基地的「第九遠征轟炸隊」，從關島安德森空軍基地起飛，穿越了南海。依行之有年的「轟炸機存在計畫」（ＣＢＰ）執行，整起聯合軍演由ＵＳＰＡＣＯＭ主導，目的為協助美國海、空兩軍行動戰略、戰術、程序「無縫」整合。

整件文告未提聯合軍演地點與假想敵。美國空軍發言人霍奇（Lori Hodge）也強調，雖目的是「強化它們的戰鬥技巧」，「但與特定局勢或國家無關」；「為了行動安全起見」，不透露任務具體細節。

美國國防部官網二月提到，槍騎兵戰略轟炸機是ＵＳＰＡＣＯＭ進行例行性戰略嚇阻與區域演習任務的大將，主要負責亞太地區，與「B-52」同溫層堡壘轟炸機及「B-2」幽靈戰略轟炸機，自二○○四年合作，輪流擔起「印度—亞洲—太平洋」（Indo-Asia-Pacific）區域安全及穩定。

中國國防部 批美造成地區緊張

針對ＵＳＰＡＣＯＭ八日公告，中國國防部發言人吳謙早在七日指出，在東海與南海問題上，中方強烈捍衛國家主權，「保持著警惕和有效監控」，自稱一切旨在維護地區和平穩定，把區域緊張局勢怪到前去的美方艦機頭上。

根據美國國防部六日公布的年度中國軍力報告，中國去年底在其填海造陸的南海前三大「島」美濟礁、渚碧礁、永暑礁上，已分別完成可容納廿四架戰鬥機的軍用機棚、固定式武器裝著點等軍用設施；一旦全部到位，中國將有能力在南沙群島派駐多達三個團、超過七十架以上的戰鬥機。

事實上，美國空軍常駐東北亞的「不死鳳凰」核偵察機（WC-135）十七日於黃海上方國際空域執勤時，就遭中國「蘇愷三十」戰鬥機（Su-30）「桶滾」警告；海軍「獵戶座」反潛海上巡邏機（P-3）廿四日也在東沙群島附近國際空域，遭兩架中國「殲十」戰機攔截；海軍「杜威號」（USS Dewey）神盾驅逐艦同日進入南沙群島美濟礁起算十二海里內範圍，執行「航行自由」之餘，挑戰中國在該爭議海域的主權，也遭中國導彈護衛艦驅離，雙方一度僅距約卅公尺。