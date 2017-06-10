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蘇獨政黨重挫 二次公投陣亡

2017-06-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕分析家九日表示，蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）在英國大選中遭遇的重大打擊，恐迫使該黨黨魁兼蘇格蘭首席大臣史特金重新思考她的蘇格蘭獨立計畫與英國脫歐策略。蘇格蘭保守黨領袖戴維森（Ruth Davidson）結論說：「蘇獨二次公投陣亡了，這是我們今晚看到的結果。」

在二○一四年公投中，蘇格蘭人以五十五％多數對獨立說不！然而挫敗的蘇獨選民讓ＳＮＰ於翌年的大選中所向披靡，在蘇格蘭五十九席的國會席次中一口氣斬獲五十六席。而去年六月的脫歐公投讓聯合王國的未來再度陷入陰霾：英格蘭、威爾斯支持脫歐，蘇格蘭與北愛爾蘭票投留歐。

今年三月，史特金以脫歐結果改變了「遊戲規則」，宣布明年三月將舉辦第二次蘇獨公投。四月間，英相梅伊為了鞏固她脫歐談判的權力，並平息二次蘇獨公投的不安，宣布提早大選。此後，各政黨在蘇格蘭的選戰全聚焦於聯合王國三百年的團結。

九日的大選結果，ＳＮＰ不僅流失二十一個席次，前黨魁兼前蘇格蘭首席大臣薩蒙德與現任副黨魁羅伯森也雙雙淪為保守黨手下敗將。保守黨拿下十三席，是一九八三年以來，該黨在蘇格蘭成果最佳的大選。

黨魁坦承前景不明 重新思考新方向

儘管仍為蘇格蘭第一大黨，史特金承認ＳＮＰ的選舉結果令人失望，也對獨立前景感到「不明確」，她說，獨立公投只是大選結果的一個面向，「我們將傾聽選民心聲，謹慎思考未來對蘇格蘭最好的方向」。

蘇格蘭工黨領袖達格戴爾表示會力阻二次蘇獨公投，她說：「ＳＮＰ的選票在其心臟地帶崩盤，對ＳＮＰ是難熬的一夜」。倫敦政經學院教授貝格也說，這是ＳＮＰ一場「災難性的」大選，「史特金必須對二度蘇獨公投喊停。」戴維森也表示：「如果史特金沒有力推明年三月的蘇獨公投，ＳＮＰ不會折損這麼多席次。選民已告訴史特金，甭提蘇獨公投了！」

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  • 面對難堪的選舉結果，蘇格蘭首席大臣史特金臉色凝重。（歐新社）

    面對難堪的選舉結果，蘇格蘭首席大臣史特金臉色凝重。（歐新社）

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