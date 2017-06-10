梅伊仰賴結盟…北愛民主統一黨成造王者

2017-06-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕在英國首相梅伊的保守黨在大選中失去國會多數地位後，梅伊九日表示將仰賴北愛爾蘭「民主統一黨」（ＤＵＰ）的國會「友人」支持，以成立政府。在大選中僅贏得十席的ＤＵＰ躍升為最可能與保守黨形成聯合政府的盟黨，而其黨魁兼北愛爾蘭首席大臣阿琳．佛斯特（Arlene Foster）成為造王者，梅伊與保守黨政府的未來都落在其手中，她的意向令人矚目。

梅伊與佛斯特少有公開互動，佛斯特八日晚間接受英國廣播公司訪問時，暗示梅伊應該為選舉結果下台。過去保守黨也曾依賴愛爾蘭政黨組成聯合政府：一九九二年至一九九七年，英相梅傑仰賴貝爾發斯特統一黨的支持，以維持國會多數局面。

支持軟脫歐 可能逼梅伊讓步

佛斯特對英國脫歐的態度將深刻影響英國與歐盟的相關談判。北愛爾蘭在去年六月廿三日的脫歐公投中支持留在歐盟，ＤＵＰ則普遍支持「軟脫歐」，而非梅伊尋求的「硬脫歐」：全然撤出歐洲單一市場與關稅同盟。她說：「沒有人希望看到硬脫歐，我們希望看到一個脫歐的可行計畫，這也是這場全國性投票的意義所在。」此外，ＤＵＰ也希望北愛能與歐盟成員國愛爾蘭共和國維持開放邊界。分析家認為，佛斯特可能在組成執政聯盟的談判中，換得梅伊的讓步，這將讓反硬脫歐陣營士氣大振。

四十六歲的佛斯特二○一五年十二月成為ＤＵＰ黨魁，二○一六年一月成為北愛爾蘭首席大臣，曾任北愛環境部長、企業部長與財政部長，並曾在二○一○年與一五年短暫代理首席大臣。不過，近期民調顯示，在北愛爾蘭，佛斯特是「最不值得信賴」、「最不受喜歡」的政黨領袖，在逾三千四百名的受訪者中，分別有六十三％與六十八％做此表示。