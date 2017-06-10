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選戰荒腔走板 梅伊豪賭重創威信

2017-06-10

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、國際新聞中心／綜合報導〕英提前大選結果證實首相梅伊的政治豪賭失算，雖然梅伊九日拒絕下台，並晉見女王要求組閣權，但敗選已重創其權威，一些評論甚至拿梅伊與在美國總統大選中落敗的民主黨候選人希拉蕊相提並論，指她打了一場可怕的選戰，才會讓自己意外落敗。

梅伊兩個月前決定提前大選時，各界都認為是個聰明之舉，因為當時工黨支持度低落。不料，梅伊的領袖魅力卻禁不起選戰考驗，她不親民，與民眾的互動更是呆板，連上電視受訪，一名叫布藍達的女士問她問題時，居然回答「老天、又來了，我真受不了。」此外，她被嘲諷像個機器人，只會喊口號與標語，最後甚至還拒絕參加電視辯論，「機器人梅伊」的封號不脛而走。

只會喊口號、應變力不足 種下敗因

許多評論家認為，梅伊就跟希拉蕊一樣，自以為掌控全局，卻打了一場糟糕選戰。梅伊的氣勢在五月中開始轉壞，當時保守黨提案要老人支付可能是無限額的養老照護費用，此舉恐逼迫許多老人賣屋求生，遭抨擊為「失智稅」。工黨黨魁柯賓為此大肆抨擊梅伊，梅伊最後讓步卻為時已晚，失去許多中產階級民心，也暴露其幕僚缺乏應變力。

讓梅伊失算的還有曼城跟倫敦接連發生恐攻，使她被抨擊在內政大臣任內削減約兩萬警力的政策不當。「布藍達效應」、「失智稅」、「恐攻」、「拒絕辯論」與「機器人梅伊」這五大因素，導致了保守黨選票大幅流失。

英國這次大選比二○一五年上屆的投票率高出二％，近六十九％的選民參與投票，結果從支持脫歐的英國獨立黨所回流保守黨的部分選票，顯然不敵年輕族群投給工黨的新勢力，這是保守黨此次流失議席的最大關鍵之一，也是該黨未來最大的隱憂。

梅伊去年上台第一個被摘官的前財政大臣歐斯本首開黨內攻擊第一炮，他表示梅伊領導選舉的結果比兩年前更糟，很懷疑她就長遠計還能否擔任黨魁一職，預言梅伊可能將成「史上最短命首相」。

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  • 媒體大幅報導梅伊敗選。（法新社）

    媒體大幅報導梅伊敗選。（法新社）

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