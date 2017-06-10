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與黨友默契不足 柯賓擊掌變襲胸

2017-06-10

英國工黨黨魁柯賓（圖右）八日雖以工黨贏得的國會改選席次證明領導能力，與同黨女同志的默契卻略顯不足：舉手想擊掌慶祝勝利，卻撲空拍上工黨女議員索恩伯里（Emily Thornberry，圖中）右胸，馬上發現不對勁，柯賓收手後力求鎮靜，假裝沒事發生過。被「襲胸」的索恩伯里也見過大風大浪，在各家記者鏡頭前神色自若；直至雙方稍微分開，才趕緊順整一下敞開的西裝外套，同時收起燦爛笑容。（文：編譯周虹汶，圖：美聯社）

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