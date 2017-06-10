力推健保社福 柯賓領導工黨復活

2017-06-10

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦九日報導〕英國最大反對黨工黨在國會提前大選中敗部復活拿下四成選票，雖然總席次仍輸給保守黨，卻是最大贏家。六十八歲柯賓接任黨魁以來屢戰屢敗，上月才在地方大選輸得灰頭土臉，這次終於一雪前恥，讓工黨在短短一個月內絕處逢生。

柯賓在成功連任議員後表示，梅伊「讓位」的時候到了，現在需要一個「真正能代表這個國家人民」的政府，他對投票結果「感到驕傲」，認為這是「對未來希望的投票」。

柯賓兩年前接掌工黨黨魁後，因無法整合黨內分歧，老被外界看衰，這次大選他的政綱提出健保系統、皇家郵政、鐵路、巴士、能源業等回歸國有；重設勞工部賦予工會更大權力、高等教育免費、加強老人福利、富人和大企業加稅等，被評為四十年來「最左最紅」， 猶如上世紀七○年代導致工黨大敗的「自殺政綱」後，人氣卻開始往上直竄。

被唱衰是黨終結者 靠極左政見竄升

柯賓的領導風格備受黨內質疑，他過左的「非主流」主張引發高度分歧，從國會、脫歐到地方選舉屢遭重挫，卻兩度在黨魁選舉中證明自己的基層選票扎實，尤其大受年輕人的歡迎，即使黨內分裂讓他的影子內閣頻換人選，還被攻擊是「工黨終結者」與「無望當選」人。結果民調近半月來大逆轉，讓他實現「工黨再生」的目標。

柯賓善用社交媒體、掀起國內議題讓梅伊原計劃以脫歐為競選主題的打算完全破局，最後讓梅伊在短期內輸光一手好牌。工黨的競選政綱在高教與醫療政策上都較受年輕選民的青睞，著名物理學家霍金在選前也公開支持柯賓。

連番恐攻後選民更關心國安議題，在十一％的受訪者表示反恐政策會影響投票意向下，梅伊所領導的保守黨在打擊恐怖主義及脫歐議題上都沒有加分，反而是柯賓批評保守黨在國內與國際反恐的缺失後民望直上，尤其是指出梅伊擔任內政大臣期間大裁兩萬警員不當，喊出不能「廉價保護公共安全」、承諾勝選後將立即增聘一萬警員最打動民心。