梅伊失利 英國恐難硬脫歐

2017-06-10

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、編譯陳正健／綜合報導〕英國與歐盟定於六月十九日進行脫歐談判，並於二○一九年三月正式退出歐盟。不過，主張「硬脫歐」的英國首相梅伊在提前國會改選的政治豪賭失利、喪失國會多數席次優勢後，形同宣判了「硬脫歐死局」。

雖然梅伊九日已宣布，六月十九日脫歐談判開始日期不變，但歐洲聯盟脫歐首席談判代表巴尼爾稍早表示，脫歐談判的具體開始時間尚未確定，只有在英國準備好的情況下才會正式展開。法國總理菲力浦也表示，英國大選結果不會影響其脫歐立場，但兩方的談判將漫長又複雜。德國外交部長嘉布瑞爾也說，英國選舉結果反映選民不滿梅伊的硬脫歐策略。

若工黨上台 可能再辦公投

去年六月英國脫歐公投勝選後，政府在三月如期正式啟動脫歐程序，以兩年時間至一九年三月前可以完成脫歐。但因為英國提前選舉加上今年荷、法、德接連的大選，讓脫歐的細部談判至今無法展開。英國近三年來已連續舉行三場全國性投票，分析家認為，歐盟如果無法預測英國未來三、四年的政府領導人，很難願意坐下來跟英國好好談判。

脫歐領袖、前英國獨立黨黨魁法拉吉認為，無論情況為何，梅伊已陷困境，只是早晚的問題。他擔心工黨黨魁柯賓可能試圖與蘇格蘭民族黨、部分自由民主黨人籌組少數政府，在幾年內舉行二度脫歐公投。

英國脫歐的結果已成定局，問題卡在到底是要走梅伊主張的硬脫歐，還是自民黨、部分工黨與蘇格蘭民族黨主張的軟脫歐。硬脫歐主張英國徹底離開歐盟貿易區，以換取嚴格管制歐盟移民跟立法自主的兩大選項。梅伊還放話如果歐盟要用「壞協議」來懲罰英國，她寧可「無協議」脫歐。但軟脫歐派希望留住進出歐盟單一市場和關稅同盟的權利，主張就算脫歐英國也不該放棄這些好處。

外商憂保守黨議員阻擋立法

美國投資銀行摩根大通指出，執政黨過半優勢縮小，保守黨內的議員團體可能得以阻擋立法。另外，無協議的失序脫歐恐將驚嚇金融市場，污損國際金融中心倫敦的名譽。美國花旗銀行在一項研究中強調，英國國會僵局可能造成軟脫歐，甚至混亂的脫歐（無協議）比之前更有可能發生，可能引發二次公投。如果梅伊請辭，脫歐協商將因新首相的競爭延遲數個月，甚至促成其他的協商策略。

等不及英國政局穩定的企業跟銀行業，已著手部署移往歐陸國家，數百萬在英國工作的歐盟公民也逐漸失去耐心，陸續有更多人選擇離開英國，讓英國尚未脫歐前就出現「人才脫英」的現象。