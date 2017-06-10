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梅伊失利 英國恐難硬脫歐

2017-06-10

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、編譯陳正健／綜合報導〕英國與歐盟定於六月十九日進行脫歐談判，並於二○一九年三月正式退出歐盟。不過，主張「硬脫歐」的英國首相梅伊在提前國會改選的政治豪賭失利、喪失國會多數席次優勢後，形同宣判了「硬脫歐死局」。

雖然梅伊九日已宣布，六月十九日脫歐談判開始日期不變，但歐洲聯盟脫歐首席談判代表巴尼爾稍早表示，脫歐談判的具體開始時間尚未確定，只有在英國準備好的情況下才會正式展開。法國總理菲力浦也表示，英國大選結果不會影響其脫歐立場，但兩方的談判將漫長又複雜。德國外交部長嘉布瑞爾也說，英國選舉結果反映選民不滿梅伊的硬脫歐策略。

若工黨上台 可能再辦公投

去年六月英國脫歐公投勝選後，政府在三月如期正式啟動脫歐程序，以兩年時間至一九年三月前可以完成脫歐。但因為英國提前選舉加上今年荷、法、德接連的大選，讓脫歐的細部談判至今無法展開。英國近三年來已連續舉行三場全國性投票，分析家認為，歐盟如果無法預測英國未來三、四年的政府領導人，很難願意坐下來跟英國好好談判。

脫歐領袖、前英國獨立黨黨魁法拉吉認為，無論情況為何，梅伊已陷困境，只是早晚的問題。他擔心工黨黨魁柯賓可能試圖與蘇格蘭民族黨、部分自由民主黨人籌組少數政府，在幾年內舉行二度脫歐公投。

英國脫歐的結果已成定局，問題卡在到底是要走梅伊主張的硬脫歐，還是自民黨、部分工黨與蘇格蘭民族黨主張的軟脫歐。硬脫歐主張英國徹底離開歐盟貿易區，以換取嚴格管制歐盟移民跟立法自主的兩大選項。梅伊還放話如果歐盟要用「壞協議」來懲罰英國，她寧可「無協議」脫歐。但軟脫歐派希望留住進出歐盟單一市場和關稅同盟的權利，主張就算脫歐英國也不該放棄這些好處。

外商憂保守黨議員阻擋立法

美國投資銀行摩根大通指出，執政黨過半優勢縮小，保守黨內的議員團體可能得以阻擋立法。另外，無協議的失序脫歐恐將驚嚇金融市場，污損國際金融中心倫敦的名譽。美國花旗銀行在一項研究中強調，英國國會僵局可能造成軟脫歐，甚至混亂的脫歐（無協議）比之前更有可能發生，可能引發二次公投。如果梅伊請辭，脫歐協商將因新首相的競爭延遲數個月，甚至促成其他的協商策略。

等不及英國政局穩定的企業跟銀行業，已著手部署移往歐陸國家，數百萬在英國工作的歐盟公民也逐漸失去耐心，陸續有更多人選擇離開英國，讓英國尚未脫歐前就出現「人才脫英」的現象。

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  • 在英國國會大選結果揭曉後，一名反對英國首相梅伊的人士在首相官邸所在的唐寧街上演出行動劇：戴起梅伊面具，在寫有「硬脫歐安息吧」的假墓碑前獻花哀悼。（路透）

    在英國國會大選結果揭曉後，一名反對英國首相梅伊的人士在首相官邸所在的唐寧街上演出行動劇：戴起梅伊面具，在寫有「硬脫歐安息吧」的假墓碑前獻花哀悼。（路透）

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