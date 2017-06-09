川普酸「遭恐攻自作自受」伊朗很反感

2017-06-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕伊朗八日表示，在德黑蘭七日兩起攻擊事件中殺害十七人的五名伊朗人係「伊斯蘭國（IS）」成員，曾去過伊拉克的摩蘇爾和敘利亞的拉卡。美國總統川普七日雖發表聲明弔慰死難者，卻也趁機猛酸德黑蘭，他說：「我們為伊朗恐攻的無辜罹難者哀悼與祈禱，也為正經歷艱難時刻的伊朗人民祈禱。」不過，他話鋒一轉說道：「我們強調，贊助恐怖主義的國家，要冒自作自受的危險。」針對川普這番話，伊朗指責令人「厭惡、反感」。

伊朗國會及已故的革命領袖何梅尼之墓，七日遭攻擊，已知釀十七死、逾五十傷，IS的伊朗分支首度聲稱犯案。伊朗情報部發布聲明，指凶手僅五人，並指他們隸屬去年七月至八月進入伊朗境內的一個恐怖份子網絡，「這五名已知的恐怖份子……在加入『達伊沙（Daesh，即IS）』恐怖團體後，離開伊朗並參與該恐怖團體在摩蘇爾及拉卡執行的犯罪。」

伊朗外長查瑞夫則譴責川普上述的弔慰聲明。查瑞夫推文寫道：「令人厭惡、反感的白宮聲明……伊朗人民所反的，是由美國客戶支持的恐怖（主義）。」而在川普發表突兀的弔慰聲明前幾小時，美國國務院才表示，美方正對伊朗人民致上關心與祈禱。

伊朗網友也批評川普這番話，他們指出，伊朗政府曾在美國二○○一年九一一恐攻後對美國伸出援手，還在伊朗舉行燭光晚會。

一名網友推文寫道：「九一一時，伊朗人民為你們點亮燭光，當伊朗人民有難時，你（川普）卻把他們一腳踢開，還真有品。」

「歐洲外交關係委員會（ECFR）」資深研究員傑藍梅耶也認為，川普的聲明適得其反，且令美、伊兩國間藉由對抗一個共同敵人（指IS）拉近距離的機會變小。