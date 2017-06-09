護川普 兩首長惹火議員

2017-06-09

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國國家情報首長柯茨與國家安全局（NSA）局長羅傑斯，七日在參院情報委員會的聽證會上，不斷閃躲敏感提問，拒絕回答總統川普是否曾要求他們干預聯邦調查局（FBI）的「通俄門」調查，僅表示他們未曾感受白宮「施壓」，以進行任何不恰當的事。他們的說詞激怒兩黨參議員，該委員會共和黨主席波爾責備他們說：「你們絕不該來國會而不給答案。」

在這場近三小時的聽證會上，柯茨對於華盛頓郵報指稱川普要求他干涉柯米對弗林調查的報導，拒絕公開評論。而羅傑斯則拒絕評論更早之前指稱川普要求他否認其親信與俄羅斯官員勾結的報導。

羅傑斯告訴委員會：「在我擔任NSA局長三年多來，記憶所及，我未曾被指示從事任何我認為非法、不道德、不符倫理或不恰當的事。也不記得感受有如此作為的壓力。」三月中旬上任的柯茨也說：「在與美國總統或政府其他人士的互動中，我未曾被施壓，我未曾感受到壓力，要以任何方式干預或干擾進行中的調查。」

共和黨參議員魯比歐進一步質問兩人，是否接獲要求，即使不覺得被施壓，以影響任何進行中的調查。兩人拒絕明確回應。對此，魯比歐失望地說：「若媒體接獲的爆料是假的，那麼對美國總統不公平，然若它是真的，那麼美國人民應該要知道真相。」

FBI代理局長麥凱比與司法部副部長羅森史坦七日也出席該聽證會，對於川普開除柯米的提問兩人也都避重就輕。麥凱比拒絕談論柯米與川普會面後，跟他的對話內容，他說，特別檢察官穆勒正就通俄門進行調查，應該他決定他們能對國會議員以及大眾談論什麼，羅森史坦則拒絕回應穆勒是否調查川普妨害司法的問題。