槓川普 柯米每招皆精準

2017-06-09

〔編譯管淑平／綜合報導〕遭美國總統川普開除的聯邦調查局（FBI）前局長柯米在華府打滾多年，經常能挺過內部權力鬥爭。這次柯米槓上川普，充分展露他在政治上的機智，也顯示出為何美國總統通常不願意拔掉他們的FBI局長。

適時公布證詞 打臉閣員

柯米七日選擇在國家情報首長柯茨、國家安全局（NSA）局長羅傑斯作證稱川普未施壓介入「通俄門」調查之後馬上公布書面證詞，時間點計算精巧，不僅立刻將華府政治圈的談話轉回他宣稱的總統試圖封殺FBI調查俄羅斯介入大選疑雲，加上柯米八日在國會作證有部分會透過電視轉播，這些都令白宮處於挨打局面。

前總統歐巴馬的資深顧問菲佛（Dan Pfeiffer）說：「自從柯米被開除後，他每次出招都打得漂亮，掌控對事情的敘述，並且維護他博得的正直和專業名聲，而川普一開口或者登入推特，只會令他自己的情況每況愈下。」

當天稍晚，川普團隊公布律師卡索維茲（Marc E. Kasowitz）的聲明，試圖使局面對自己最有利。這份聲明重點放在柯米證詞中證實他曾向總統保證非調查對象的部分，而未提柯米在證詞中同時也說，總統試圖封殺針對前國安顧問弗林的調查。

卡索維茲的聲明是由前一天才開始為他效力的共和黨資深操盤手科拉洛（Mark Corallo）發送。科拉洛曾任布希總統時期司法部長艾許克洛夫的發言人，二○○四年柯米擋下布希政府尋求重新授權一項被司法部認為違憲的監聽計畫時，科拉洛是盟友，當時與柯米聯手的FBI局長穆勒，如今肩負指揮FBI通俄門調查行動。

幕僚認為，政治素人川普開除柯米時，並不太了解此舉正為自己招來麻煩。共和黨資深策士麥登（Kevin Madden）說：「對總統和他最死忠支持者來說，最大挑戰在於柯米二十多年來在執法部門建立起非常好的聲譽。」