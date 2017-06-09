國會可能調查川普妨害司法

2017-06-09

〔編譯張沛元／綜合八日外電報導〕華盛頓郵報報導，美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米的國會證詞，有可能導致刻正進行中的俄羅斯干預美國大選調查轉向，改為調查美國總統川普涉嫌妨害司法。法律專家對此看法分歧，有人認為柯、川對話雖不得體也不妥當，但沒人會因為粗魯或犯蠢而遭起訴；但也有人說，柯米證詞已提供川普妨害司法的強有力證據。

除了FBI外，美國眾議院與參議院情報委員會也正針對俄羅斯干預大選與情報蒐集政治化進行調查，其中又以參院的調查被國會兩院的民主、共和兩黨人士視為是最全面性與高階的國會調查；倘若柯米的證詞暗示川普的行為構成妨害司法，參眾兩院司法委員會有可能會展開相關調查，其中眾院司法委員會還是討論啟動彈劾程序的起點。

但法界人士對於川普的行為是否構成妨害司法看法不一。康乃爾大學法學院教授歐林說，儘管川、柯的所有會面都缺乏將川普定罪的直接證據，然其整體交流暗示川普的行為有以權謀私之嫌；從川普要求柯米效忠、川普要柯米停止調查弗林、川普在柯米拒絕停止俄羅斯調查後開除柯米，到川普在全國電視上坦承開除柯米是因為俄羅斯調查而非其他理由，當把這所有片段聚集在一起，不啻就是妨害司法。

紐約大學法學院教授古德曼稱川普要求柯米停止調查弗林是柯米證詞中「最具毀滅性的揭露」，川普企圖保護弗林為干預司法提供「強有力證據」。任教於喬治城大學法學院的前聯邦檢察官歐蘇利文認為，川普在要求柯米放弗林一馬之前特地清空房間，就證明川普自己也知道「他正在做的事情（要求停止調查）有問題」。

退休的資深FBI官員艾瑞納說，川普的停止調查要求並不妥當，但應該還沒有到跨越犯罪門檻的地步。

喬治華盛頓大學法律系教授楚利也說，儘管川普私下要柯米放過弗林的作法並不妥當，但並不是說話口氣像黑幫老大的人就是黑幫老大，「我們不會因為人粗魯或犯蠢而將之起訴」。