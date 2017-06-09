柯米國會作證「川普政府謊話連篇」

2017-06-09

〔編譯張沛元／綜合八日外電報導〕美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米八日前往參議院情報委員會作證，指控川普政府「謊話連篇」，破壞他個人與FBI的名譽，但不願就美國總統川普要求停止調查因違法與俄羅斯高官私下接觸而下台的前國家安全顧問弗林之舉是否涉嫌妨礙司法表態。柯米七日午後已提前公布七頁的國會作證開場聲明，證實川普確實曾要求他效忠、停止調查弗林，以及公開表示川普並未因通俄門事件遭到調查。

證實川普曾要求效忠、停止調查弗林

柯米在國會聽證上表示，他不會重複書面證詞的說法，對川普上月九日突然開除他後的說詞不斷反覆「深感困惑憂慮」；儘管法律並未要求必須要有理由才能開除FBI局長，但川普政府之後卻開始誹謗他與FBI，誣指FBI一團亂以及對領導人失去信心，「謊話連篇……我對FBI同仁與美國民眾得聽到這些（謊話）深感遺憾。」針對川普要求停止調查弗林是否涉及妨礙司法，柯米說，川普此舉是否企圖妨害司法不是他說了算，但坦承川普此一要求「令人不舒服與不安」。

柯米說，二○一五年夏末，FBI即開始察覺到俄羅斯進行網路攻擊，他確信俄羅斯曾干預去年美國大選，但他也對去年大選並無作票情事有信心。柯米說，川普並未要求他停止調查俄羅斯在去年美國大選選戰中的角色。

主動外洩對話 為求任命特別檢察官調查

柯米並坦承，他主動外洩與川普的對話細節，因為只有這樣做，才能促使司法部任命特別檢察官調查川普政府。被問到他是否認為川普與俄羅斯勾結，柯米說會在秘密會議回答。

柯米在七日的預發證詞中鮮活詳盡地回顧他與川普的多次一對一對話，以一月二十七日的白宮晚餐為例，柯米描述川普起初問他是否想繼續當FBI局長，「我的直覺告訴我，這種一對一會面以及首次論及我的官位的藉口，意味這場晚餐，至少部分是要讓我主動乞求保住官位以及製造出某種恩庇關係」；當川普開口要求柯米效忠後，柯米描述現場只有一片尷尬沉默。柯米拒絕對川普效忠，而川普則否認曾要求柯米效忠。