梅伊政治豪賭 英大選結果今揭曉

2017-06-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國八日進行國會大選投票，由於近幾週恐攻頻發，全國投票所都加強警戒。根據選前最後一份公布的Ipsos MORI民調顯示，首相梅伊領軍的保守黨，領先優勢已從原本五％擴大至八％。梅伊於七週前突然解散國會，期盼在「脫歐」談判前提高保守黨在國會的多數優勢。投票至台灣時間九日上午五點截止，預計台灣時間下午一點就會有大致計票結果。