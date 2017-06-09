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英國會大選出口民調 保守黨席次未過半 PR 「職」劇場 男神手機秘密
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梅伊政治豪賭 英大選結果今揭曉

2017-06-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國八日進行國會大選投票，由於近幾週恐攻頻發，全國投票所都加強警戒。根據選前最後一份公布的Ipsos MORI民調顯示，首相梅伊領軍的保守黨，領先優勢已從原本五％擴大至八％。梅伊於七週前突然解散國會，期盼在「脫歐」談判前提高保守黨在國會的多數優勢。投票至台灣時間九日上午五點截止，預計台灣時間下午一點就會有大致計票結果。

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  • 英國首相梅伊和丈夫菲利普八日在伯克郡的梅登黑德投完票後步出投票所。（美聯社）

    英國首相梅伊和丈夫菲利普八日在伯克郡的梅登黑德投完票後步出投票所。（美聯社）

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