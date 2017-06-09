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北非智人化石 早了東非10萬年

2017-06-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國科學期刊《自然》（Nature）七日刊登的最新研究顯示，科學家在北非摩洛哥發現最早的智人化石，約有三十萬年歷史，比起目前最老的智人化石還要早了大約十萬年，這項研究可能顛覆人類起源於東非的科學共識。

一九六一年，摩洛哥礦工曾在摩洛哥的耶貝伊羅（Jebel Irhoud）挖出幾片人類頭骨，後來又有幾塊骨骼和火石刀片出土，當時推斷是四萬或十六萬年前的產物。之後在二○○七至二○一一年間，德國馬克斯普朗克進化人類學研究所科學家在當地又陸續發現頭骨、下頜與牙齒等化石，旁邊還有狩獵和屠宰動物用的石器工具。

上述化石分屬五名古代智人所有，包括三名年輕成人、一名青少年和一名八歲左右兒童。德國研究人員使用新方法測量這些骨頭時，才發現這些化石有二十八至三十五萬年歷史。

研究指出，摩洛哥智人為人類的進化初期，混雜靈長類特徵，其腦殼並非球形，且大於當代人類，但其下頜與牙齒與現代人相似。研究主筆胡布林（Jean-Jacques Hublin）表示，耶貝伊羅人與當代人類不盡相同，但只要戴上帽子，其臉孔就似紐約火車上乘客，處在人群中一點也不突兀。

另外，研究也顯示，智人早於三十萬年前就散佈整個非洲。胡布林估計六十五萬年前可能就已經出現，之後演化出人類近親尼安德塔人（Neanderthal）。此前的最老智人化石出土於東非衣索比亞，約有十九．五萬年歷史。

胡布林表示，人類物種的出現早於先前估計，起源並非侷限於東非的「伊甸園」，而是遍及整個非洲。他的研究同儕貢茲（Phillipp Gunz）則指出，人類物種可能是由遍佈非洲的一系列群體進化而來。

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  • 《自然》期刊七日發表德國科學家最新研究，指在北非摩洛哥發現最早的智人化石，約有三十萬年歷史，圖為兩張摩洛哥出土的智人化石頭骨重建影像。（路透）

    《自然》期刊七日發表德國科學家最新研究，指在北非摩洛哥發現最早的智人化石，約有三十萬年歷史，圖為兩張摩洛哥出土的智人化石頭骨重建影像。（路透）

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