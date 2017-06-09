文在寅祭拖字訣？ 薩德用地得環評

2017-06-09

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓接連四週「每週一射」，八日清晨繼續於江原道元山一帶朝東部海域發射多枚疑似短程的地對艦巡弋飛彈，南韓總統文在寅上台還沒滿月北韓已發射五次飛彈，但即使北韓的飛彈威脅升溫，青瓦台最近卻傳出將對「薩德」（THAAD）部署用地進行環評，此舉恐造成薩德延後運用，美方對此表示不解，也讓月底的美韓領袖首次會談蒙上陰影。

北韓又射彈 疑為地對艦飛彈

日韓媒體報導，南韓聯合參謀本部掌握到北韓從元山一帶朝東部海域發射多枚飛彈，持續了數分鐘，高度約為二公里、飛行距離約二百公里。經分析此次發射的可能是四月公開的新型飛彈。北韓在四月十五日慶祝金日成一○五歲冥誕舉行閱兵儀式，曾有搭載四具發射管的移動式發射車輛亮相，這型飛彈疑為短程地對艦巡弋飛彈。報導指出，北韓此舉可能是為了展示除有彈道飛彈之外，還擁有使敵方船艦無法靠近本國的反艦飛彈。

這是北韓今年以來第九次發射飛彈，日本官方認為飛彈未對日本安全造成影響，八日並未召開國家安全保障會議（ＮＳＣ），也未提出抗議，此事引起執政黨自民黨幹事長二階俊博不滿，擔心政府習慣北韓射彈後會變得疏於應對。

相對於此，上月十日就職的南韓總統文在寅，八日終於首次主持南韓的ＮＳＣ全體會議，他對北韓當天射彈提出強烈譴責，強調政府堅決不會讓步和妥協。他還指示外交安全部門和國際社會共同採取應對措施，軍方維持穩固的韓美聯合防衛態勢，並加強自主防衛力量應對朝核飛彈威脅。

文在寅口頭上對朝展現強硬態度，但另一方面青瓦台卻傳出將對薩德的部署用地進行環評，青瓦台高官向媒體表示，薩德的部署雖然很緊急，但不應該省略環境評估。韓媒報導，青瓦台並未打算撤回已部署的兩輛發射車和Ｘ波段雷達，但對後續四輛發射車的部署用地則要進行環評，這可能造成薩德的全面運用延到明年。

恐給中國「薩德可撤」的錯誤信號

南韓中央日報引述南韓外國語大學教授南宮榮解讀，認為這是青瓦台使出的拖延戰術，在月底進行元首會談的前夕，有人擔心這會威脅到韓美同盟的根基，並給中國一種「可以撤回薩德部署決定」的錯誤信號。

朝鮮日報報導，青瓦台已向美方要求，月底的美韓峰會將不列入薩德議題，日媒報導，文在寅考驗川普總統的耐心，川普即使沒有當場翻臉也很難增加對這位南韓新領袖的信任。