外籍客瘋體驗地震 東京防災教育館爆紅

2017-06-08

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本為提高民眾的防災意識，在各地廣設防災教育設施，開放民眾親身體驗以做好應對災害的心理準備，這些防災教育設施近年卻意外地成了外國旅客的觀光勝地。位於東京的「池袋防災館」二○一五年度七．四萬入館者中，外國旅客佔了近四分之一，由於館方並未對國外做宣傳，對於人氣飆升吃驚不已。

「池袋防災館」為東京消防廳營運的教育設施，從池袋車站西口步行約五分鐘，入館者以學生、企業研修、自治會單位等團體客居多，但在二○一一年東北大地震發生後，入館參觀的外國觀光客和留學生開始變多，其中尤以台、港、中、韓、泰等國旅客居多。

池袋防災館在二○一二年三月十一日，也就是東北大地震震災一週年時設置的地震體驗區，重現震災時宮城縣栗原市發生的七級震度，體驗者通常被震到無法站立，嚇到臉色發白驚聲尖叫，這區也成為池袋防災館的熱門體驗區。

日本共同社報導，館方負責人難掩驚訝地表示，該館從未向國外做過宣傳，外國旅客似乎在社群網站口耳相傳，對防災館產生興趣。

報導指出，除了池袋防災館之外，位於北海道的札幌市民防災中心，去年也吸引大量外國旅客入館，為二○○三年開館之初的六倍，二○一五年度起，該中心甚至加設了可用手機掃描的解說條碼，除日語外還能顯示英語、中文、韓語以及俄語。另外，南韓一家電視台去年秋天製作專題介紹京都市的市民防災中心，也在南韓引起很大的回響，南韓自主防災組織特地組團前來參觀。