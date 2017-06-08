名古屋「樂高樂園」 降價吸引遊客

2017-06-08

〔編譯林翠儀／綜合報導〕位於日本名古屋市的「樂高樂園（LEGOLAND）」，被期待成為日本中部地區的觀光「金雞母」，以與東西兩大主題樂園迪士尼樂園及環球影城抗衡，但四月初開幕以來，入園人數未如預期，園方五月底宣布家族門票優惠方案，最高折扣達七五折，形同降價。

樂高樂園是由積木玩具大廠「樂高」授權設立的主題樂園，園區內除積木專區外，所有遊樂設施或布景也都採用樂高積木特有造型。目前全球營運中的樂高樂園已有八座，另有三座在杜拜、南韓及中國規劃或興建中。

日本樂高樂園今年四月一日開幕，媒體的關注度極高，但開幕不久便傳出遊客不滿聲浪，包括禁止遊客攜帶便當和飲料入園、門票太貴等。樂高樂園的一日券分為三到十二歲五三○○日圓（約一四七二元台幣）、十三歲以上六九○○日圓（約一九一六元台幣），但東京迪士尼樂園四到十一歲兒童票只要四八○○日圓（約一三三三元台幣）。多數家長認為樂高的兒童票賣得太貴，園方則解釋，這是因為樂高園區有許多是為兒童設計的專屬園區。

至於被遊客詬病的不得攜帶外食和飲料入園，園方已於五月中讓步，同意遊客攜帶水壺入園，但外食和包裝飲料仍在禁止之列。

樂高樂園開幕之初宣布以一年兩百萬人次入園為目標，但在五月初的黃金週長假中，入園人數不如預期。遊客表示，熱門遊樂設施排隊約十五分鐘即可搭乘。日本媒體報導，鄰接樂高園區的複合商城「Maker’s Pier」，搶在今年三月開幕，希望搶攻樂園的人潮商機，不料開幕僅兩個月便出現退租潮。

由於入園人數未如預期，樂高祭出家族門票優惠，分成三人份及四人份兩種，四人份一日券原價兩萬四四○○元，提早一週前訂購可享優惠價一萬八三○○元（約五○八四元台幣），等於打了七五折。據報導，園方希望藉此在暑假扳回劣勢。