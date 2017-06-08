美轟炸機逼「境」 遭俄機攔截驅逐

2017-06-08

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯一架蘇愷27（Su-27）戰鬥機，6日緊急升空，攔截一架據稱飛越邊界附近波羅的海上空的美國B-52戰略轟炸機，此事有如冷戰重現。B-52轟炸機為具備核打擊能力的長程轟炸機，1950年代服役迄今。俄國國防部說，蘇愷27飛行員飛到安全距離，陪同B-52飛行直到其變更航道、飛離邊界地區。據報導，B-52現蹤激怒莫斯科， 前俄國空軍司令稱此舉「不尊重」，俄國外交部官員也說，B-52出現在歐洲，無助於減緩西方與俄羅斯間的緊張關係。