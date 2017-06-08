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載120人 緬甸中製軍機失事

2017-06-08

〔國際新聞中心／綜合報導〕緬甸一架載有一二○人的中國製軍機，七日下午在東南部城市丹老（Myeik）和仰光（Yangon）之間失事，墜毀於安達曼海（Andaman Sea），罹難者以軍人眷屬的婦孺居多。當局已經調派四艘艦艇和兩架軍機在該機失聯的地點附近搜索，據稱已尋獲殘骸。當局聲稱有廿人獲救，但未獲證實。

去年剛引進 起飛29分後失聯

該架失事飛機為中國製造的「運-8-200F（Y-8-200F）」運輸機，去年三月引進，總飛行時數為八○九小時，當天執行的勤務是每週例行航班。機上除一○六名軍人及眷屬和十四名組員外，還有二．四噸的貨物。塔台和機場人員表示，當時天候正常，僅下小雨，能見度良好，失事原因疑似機件故障。

軍方指出，這架軍機於當地時間下午一時○六分（台灣時間下午二時卅六分）自沿海城市丹老起飛，向北飛往緬甸第一大城仰光，約廿九分鐘後與塔台失去聯繫，當時該機所在位置是土瓦（Dawei）以西約七十公里的安達曼海海面。丹老官員引述軍方消息來源透露，已在距離土瓦約二一八公里的海面發現飛機殘骸。

該機失事地點位於馬來西亞航空公司MH370班機二○一四年三月失聯地點以北約七百公里處，據信該機已墜毀於印度洋，機上載有二三九人。軍方新聞官員表示，機上三分之二乘員均為婦孺，有人要去仰光做健康檢查，有人是要去上學。去年十一月，緬甸也曾發生軍機墜毀意外，造成四人死亡。去年二月，另一架軍機從首都奈比多起飛後不久便爆炸，機上五人全數喪生。

運8仿安12b打造 外銷多國

前飛航部門官員表示，緬甸軍方許多飛機均已老舊不堪，安全性堪慮。運8運輸機是中國陝西飛機工業集團仿製俄羅斯「安托諾夫An-12b」運輸機生產的中程中型多用途運輸機，並先後進行一系列改良，衍生出多種專業機型，除軍用型外也有民用型，出口到斯里蘭卡、蘇丹、緬甸、伊朗等國。

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  • 一架緬甸空軍的中國製運８運輸機，七日在南部失事，墜毀於安達曼海。圖為緬甸第二大城曼德勒米鐵拉空軍基地的運８運輸機。（歐新社檔案照）

    一架緬甸空軍的中國製運８運輸機，七日在南部失事，墜毀於安達曼海。圖為緬甸第二大城曼德勒米鐵拉空軍基地的運８運輸機。（歐新社檔案照）

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