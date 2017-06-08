通俄門調查紛擾 司法部長曾請辭

2017-06-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米八日將就他遭撤職前與總統川普之間的私下對話赴國會作證，以及有關俄羅斯干預大選疑雲的調查矛頭指向川普女婿庫希納之際，司法部長塞森斯與川普的關係日益緊繃，兩人不但激烈爭吵，塞森斯甚至一度遞出辭呈，只是川普沒有接受。

傳遞辭呈被川普打槍

塞森斯與川普的摩擦源於他今年三月迴避司法部針對「通俄門」的調查工作。根據接近白宮的消息人士說法，川普直到塞森斯宣布前一刻才得知此決定，因而感到憤怒，而且氣了好幾個月，此後兩人關係愈加緊繃。川普對塞森斯的怒氣並未隨時間消散，川普一再在私下會面時對塞森斯發飆，川普認為，塞森斯迴避調查工作，是促使司法副部長羅森史坦上個月決定任命特別檢察官領導通俄門調查行動的一個因素。

消息人士說，不只川普，塞森斯也感到失望，因此表示願意辭職，不過被川普拒絕了。塞森斯是何時表達辭職意願，外界不得而知。消息人士說，辭職的話題並未持續太久，川普向塞森斯表明，他雖然不喜歡塞森斯的決定，但是仍對他的司法部長有信心。

白宮發言人史派瑟六日下午拒絕回答川普是否信任塞森斯的問題，只說他和總統未討論過此事。白宮官員直到當晚都無法說明總統到底支不支持他的司法部長；一名官員說，白宮希望避免重蹈前國家安全顧問弗林的覆轍。今年初川普要求弗林辭職前數小時，川普的顧問康威才說川普信任弗林。

華盛頓郵報報導，儘管川普拒絕塞森斯請辭的提議，但兩人關係依舊緊繃。除了塞森斯迴避調查令川普失望，川普也對於針對幾個穆斯林國家的旅行禁令一直卡在法院越來越感到挫折。川普五日發文表達對修改版旅行禁令的不滿，並且批評司法部對這起爭議的處理之道，指司法部應該尋求「更嚴格得多的版本」。

塞森斯原本與川普關係很好，在去年總統選戰期間，他是第一個表態支持川普的聯邦參議員，塞森斯的幕僚群現在也是川普的核心幹部；他與川普針對犯罪、移民等幾個關鍵議題的看法類似，擔任參議員期間極力主張對移民採取強硬立場。