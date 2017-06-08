柯米會爆料？ 川普沒在怕

2017-06-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕萬眾矚目、被華盛頓郵報形容為「政治超級杯」的美國聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米的國會作證八日登場，熟悉柯米想法的消息人士透露，上月突遭川普革職的柯米將會透過證詞反駁川普對兩人對話的詮釋，包括柯米是否如川普所言曾多次表示川普並未因「通俄門」遭到調查，以及是否曾干預ＦＢＩ的調查。

柯米將透過證詞 打臉川普

柯米的國會作證大致可分為兩階段，第一階段是開放議程，預定從美東時間八日早上十時（台灣時間同日晚間十時）開始，美國多家電子媒體與網路將實況轉播；第二階段是沒有電視實況轉播的封閉議程，從八日下午約一時（台灣時間九日凌晨一時）開始。川普對於柯米將公開發言淡然以對，六日在結束一場與國會議員的會面後被問到此事時僅說「我祝他好運」。

不過，一個親川普的非營利團體「偉大美國聯盟」已決定七日要在美國有線電視新聞網與福斯新聞播映廣告抨擊柯米，卅秒的廣告批評柯米「愛現」，「只關心大選遭干預卻不專注對抗恐怖主義」。

消息人士指出，柯米作證時所論及的主要議題顯而易見，就是媒體踢爆根據柯米的備忘錄，川普曾在今年二月份甫上台後與柯米見面時，要求柯米發誓效忠以及在調查因違法與俄羅斯高官私會而下台的前國家安全顧問弗林上放水，但遭柯米拒絕。另有匿名消息人士六日晚間透露，對川普有所顧慮的柯米曾向司法部長塞森斯表示，他不想跟川普單獨見面。目前並不清楚柯米何時說了這段話，但根據率先報導此事的紐約時報，柯米是在川普叫他停止調查弗林後告訴塞森斯，他不想跟川普單獨見面。

這是柯米在五月九日突然遭川普革職後，首度前往參議院情報委員會作證，可能會對川普稍早就兩人間的對話做出不同詮釋。例如，川普曾堅稱柯米多次告訴他，自己並未因通俄門遭到調查；但消息人士說，柯米在國會作證時可能會解釋說，川普認定的自己沒有遭到調查的對話，事實上恐怕並非如此；另一名消息人士暗示，柯米可能會說川普誤會了他的話，特別是在關於ＦＢＩ正在進行的反情報調查。

此外，另一名熟悉柯米證詞內容的消息人士表示，柯米作證時並不會就川普是否妨害ＦＢＩ就俄羅斯干預美國總統大選的調查下定論；而是打算讓自己以所謂的「事實證人」之姿，向參議員們簡單描述他與川普間在多個場合上的交流，以及川、柯兩人在這些交流中的對話令柯米不舒服到無法忘懷；至於川普在對話中的發言的法律分析，則靜待他人評斷。