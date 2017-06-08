中國藉獻金干政 澳洲擬修法遏阻

2017-06-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國試圖以「政治獻金」堆築在澳洲政界的影響力，干預國家政策，改變該國應對國際事務的立場。澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）六日證實，已著手檢討間諜法及防止外國政府干預內政的法律，斷絕中國用金錢收買政黨、獲取影響力的現況，「如同中國有其主權，中國也應對他國的主權保持尊重」。澳洲預計年底前提出相關法律修正案。

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）五日播放調查報導顯示，自由黨、勞工黨兩黨收受中國富商黃向墨和周澤榮六七○萬澳幣（約一．五四億台幣）政治獻金；澳洲聯邦政府安全情報局（ＡＳＩＯ）二○一五年便曾對兩黨示警，收受鉅額政治獻金將被迫向共產政權靠攏。媒體披露兩名富商可能是中國政府代理人後，引發輿論譁然，各界憂心中國試圖以金錢施展對澳洲政壇及澳洲華裔人士的影響力。除了政治獻金，中國為鼓勵愛國，會由中國駐澳外交官提供資金給發起親中活動的學生。

澳洲法律過去並無明文禁止外國政治獻金，且管理鬆散難以追蹤。「紐約時報」分析，中國是澳洲最大的貿易夥伴，澳洲人普遍友善看待澳中關係，加上大筆資金在澳洲政界扮演重要角色，已成一種文化，讓中國用金錢獲取政治影響力的現況，成為盤根錯節的難解問題。之前赴中曾遭限制離境的雪梨科技大學副教授馮崇義認為，根本的問題在於，澳洲必須下定決心，確定能定義其政治的究竟是金錢還是價值觀。

美前情報首長：中俄手法一樣

美國前國家情報首長克萊伯（James R. Clapper Jr.）七日警告，澳洲必須提防外國政府干預其民主體制。克萊伯指稱，中國在澳洲的行為和俄羅斯試圖在美國所做的事情雷同，「他們尋求運用許多手段來施加影響，包括他們先前沒有用過的外交、經濟、軍事手段」。