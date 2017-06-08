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大選前夕 梅伊民調快被追平

2017-06-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國八日舉行國會選舉，將決定英國如何脫離歐洲聯盟。執政的保守黨黨魁梅伊以及最大反對黨工黨領導人柯賓在七日選戰最後一天各自強調其核心政策，梅伊重申只有她能為英國謀得最好的脫歐協議，柯賓警告，若保守黨連任，代表「再五年的苦日子」。選前民調顯示，保守黨可望贏得多數，不過席次優勢可能不如七週前選戰起跑時大。

兩週兩次恐攻 打亂選情

梅伊七週前突然宣布提前改選國會時，民調支持度顯示她有可能贏得壓倒性大勝。不過，這兩週接連兩次恐怖攻擊，為選戰帶來意外轉折，梅伊原本約二十個百分點的領先差距也縮小，從領先十二到一個百分點不等。

投票前一天各家民調看法互異。路透報導，一份預測認為梅伊可能贏得六十四席差距的多數；「每日電訊報」引用一份評估指保守黨席次可望拿下三百七十五席，以一百席優勢稱霸新國會，工黨縮減至一九八席。不過，民調機構輿觀（YouGov）預測梅伊得票率四十二％，僅能拿下三○二席；工黨席次增加三十八席，至二六九席。

投票時間到晚間九時（台灣時間九日上午五時）截止，大多數席次結果預計在台灣時間九日下午一時前出爐。保守黨選前在六五○席國會下議院佔三三○席，排除北愛爾蘭新芬黨席次和議長、副議長後，以十七席之差居多數；工黨為二二九席。

梅伊若未大勝 影響脫歐談判

保守黨前黨魁卡麥隆二○一五年大選贏得十二席之差的多數優勢，若梅伊這次無法漂亮超越，等於宣告她的選舉博弈失敗，打擊她在黨內和在歐盟談判時的威信。

梅伊六日表示，不惜修改人權法，加強打擊恐怖主義嫌犯，試圖藉此掌握這兩週籠罩選戰的安全議題主導權。衛報指出，她有可能削減歐洲人權公約（ECHR）所保障的部分權利。

梅伊與柯賓七日的最後催票行程分別從倫敦和蘇格蘭格拉斯哥展開，選戰焦點也拉回對保守黨有利的脫歐議題。梅伊表示，英國脫歐後，目前花在歐盟計畫的錢可造福全國，投注兩百三十億英鎊於改善基礎建設，「明天在投票所支持我在布魯塞爾為英國奮鬥」。

柯賓強調這場選舉「是希望與恐懼之間的選擇」，「梅伊政府連任，將代表……再五年的苦日子」。他呼籲選民選擇「另外一條路」，支持工黨的「正面與包容」願景。

主張脫歐協議須經公投的自由民主黨，黨魁法隆呼籲工黨支持者策略性投票，在該黨最能威脅保守黨的選區投給他們，向梅伊「發出訊號」。英國獨立黨說，只有該黨才能阻止英國在脫歐上「倒車」。蘇格蘭首席大臣史特金說，讓蘇格蘭民族黨議員連任，才能不讓保守黨如其所願取得「壓倒性多數」，並確保蘇格蘭在國會仍有一股「強而有力的聲音」。

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  • 英國八日投票改選國會，倫敦一家投注站櫥窗內展示保守黨、工黨黨魁梅伊、柯賓的影像，吸引民眾針對選舉可能結果下注，玻璃窗反映出街上穿著防護裝備的工作人員。（路透）

    英國八日投票改選國會，倫敦一家投注站櫥窗內展示保守黨、工黨黨魁梅伊、柯賓的影像，吸引民眾針對選舉可能結果下注，玻璃窗反映出街上穿著防護裝備的工作人員。（路透）

  • 英國提前改選國會投票前夕，一名投注站員工拿著寫有多種選舉可能結果的賭盤賠率看板，在國會大廈外引人注目。（路透）

    英國提前改選國會投票前夕，一名投注站員工拿著寫有多種選舉可能結果的賭盤賠率看板，在國會大廈外引人注目。（路透）

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