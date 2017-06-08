阿聯斷開卡達 誰說情誰入獄

2017-06-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在包括沙烏地阿拉伯在內等九國連續與卡達斷交後，美國總統川普六日表態樂觀其成，除了在推特稱此為「終結恐怖主義恐怖行為的開端」，還致電沙烏地阿拉伯國王沙爾曼，呼籲「除去區域內任何國家對極端主義的鼓動」。沙國與阿拉伯聯合大公國七日再對卡達發出警告，強調除非卡達切斷與伊朗的所有關係，否則不會恢復外交與經濟關係。

根據白宮發布的對話紀錄顯示，川普向沙國國王強調，「在打擊恐怖主義及促成區域穩定上，波斯灣合作理事會（ＧＣＣ）至關重要」。

支持卡達者 入獄3至15年 重罰400萬

五日宣布斷交的鄰國阿拉伯聯合大公國，也在七日宣告：凡同情、有所偏袒或支持卡達者，不論透過社群媒體、書面或口語等任何形式，判入獄坐監三至十五年，另最少須罰五十萬迪拉姆（約台幣四○九萬元）。禁飛措施也正式展開：持卡達護照的旅客，不管乘坐哪家航空的班機，一律不許進入阿拉伯聯合大公國，轉機也不行。

沙國近日聲稱卡達「擁抱恐怖份子以及企圖使區域不穩定的宗派團體」，開啟了這場阿拉伯世界斷交接力。但面臨空前危機的卡達外交部長穆罕默德指控沙國說法「充滿矛盾」，「因為這樣等於是說，我們左手支持伊朗，右手又挺敘利亞境內極端團體；然後我們還挺（沙國或葉門境內）穆斯林兄弟會，另一方面又支持（伊朗撐腰的葉門什葉派叛軍）青年運動」，但其中部分團體可是「敵對」勢力。

同在中東地區的約旦，則釋出阿拉伯各國齊心終結危機的想法，但不排除外交關係降級的可能性；還考慮跟進沙國作法，把卡達媒體半島電視台踢出境外。

ＧＣＣ內，目前只剩科威特及阿曼還和卡達維持外交關係，科威特表達調解意願，國王薩巴赫六日已與沙爾曼會面。還有美國主要盟國土耳其，也不贊同這波制裁卡達行動。