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敘「戰火男童」重生

2017-06-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕去年一張敘利亞阿勒坡三歲男童阿姆蘭（Omran Daqneesh）血流滿面、被人從廢墟中救出的照片和影片，被上傳到社群媒體引發震撼。一年後，阿姆蘭與家人首度接受黎巴嫩電視台訪問，對照他當時受傷令人心痛的模樣，顯得健康許多。但英國《衛報》報導，此次採訪阿姆蘭一家的記者屬於親敘利亞政府人士，以往也曾在「推特」上張貼與反抗軍屍體的自拍照片而引起撻伐，因此阿姆蘭一家有可能是在阿塞德政府逼迫下才接受採訪。

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