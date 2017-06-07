蒙特內哥羅入北約 俄國遊客「不來了」

2017-06-07

俄不滿 嗆政經制裁

〔編譯孫宇青／綜合報導〕東南歐新興國家蒙特內哥羅（Montenegro），五日不顧俄羅斯反對，正式加入北大西洋公約組織（NATO），成為第二十九個會員國，此為北約勢力二○○九年以來首度向東擴展。然而，正因蒙特內哥羅地處巴爾幹半島重要戰略位置，俄羅斯當局對此大為緊張和不滿，揚言要對蒙國採取經濟及政治報復行動。

蒙特內哥羅在第二次世界大戰後成為南斯拉夫六個加盟國之一，隨著馬其頓等四國於一九九○年代陸續獨立，南斯拉夫一度改稱塞爾維亞與蒙特內哥羅，蒙國最後於二○○六年公投獨立，同年成為聯合國會員國。獨立僅十一年的蒙特內哥羅，二○一五年正式獲北約邀請加入，與俄羅斯關係也開始惡化。

總理馬柯維奇（Dusko Markovic）和外交部長達馬諾維奇（Srdjan Darmanovic），五日赴華府向美國國務院遞交加入北約文件，並出席官方儀式。馬柯維奇在致詞時表示，加入北約是蒙國的歷史性事件，今後國家將有權決定自己的未來。馬柯維奇隨後會晤美國副總統彭斯，向其承諾將會在二○二四年前達成北約規定國防支出佔國內生產毛額（GDP）二％的目標。

美國國務次卿夏儂（Thomas Shannon）對蒙國在莫斯科壓力下選擇與北約結盟大表讚賞。北約秘書長史托騰伯格也表示，該國的加入是向其他國家發出訊號，凡可對北約防禦貢獻一份心力的國家，均可成為北約的一份子。

曾為親俄共產國家的蒙特內哥羅，人口雖僅六十二萬，但它位於巴爾幹半島西部，與塞爾維亞、科索沃等國接壤，加入北約後，等於令北約成功控制從直布羅陀到敘利亞的地中海北部海岸，不僅進一步削弱俄羅斯在東歐和南歐的影響力，也阻斷俄國利用東南歐為立足點對中東進行軍事干預。

正因如此，此舉被俄國視為對其傳統勢力範圍的嚴重威脅，俄國外交部五日發布聲明批評，蒙特內哥羅除了須為二○一四年跟進歐盟制裁俄國「負全責」，如今加入北約更無異於選擇與俄方敵對，俄方不排除對蒙國採取報復措施。美聯社指出，由於每年約有二十萬名俄國觀光客造訪蒙國，且有八萬名俄國公民在當地置產，俄方可能對蒙國採行經濟和政治報復。蒙國去年十月宣稱俄國情報機構結合蒙國親俄政黨企圖暗殺總理發動政變，俄方斥該指控荒謬。