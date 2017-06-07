難挺川普決策 美駐中外交官怒辭

2017-06-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國務院東亞暨太平洋事務局發言人芮契艾倫（Anna Richey-Allen）五日證實，美國駐中國大使館臨時代辦阮大為（David Rank）已經辭職，強調「這是阮大為的個人決定」。但外界盛傳，阮大為辭職是因為對美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定不滿，無法就此事通報中方。當他表達辭意後，國務院要求他立刻離職，外交官和川普政府的嫌隙似已逐漸浮上檯面。

退巴黎協定 無法向中遞外交照會

川普一日宣布退出對抗全球暖化的巴黎協定，引發國際社會關注。前華盛頓郵報駐北京記者潘文（John Pomfret），五日透過「推特」披露阮大為辭職消息，指稱阮大為「在氣候議題上無法支持川普」，對川普決定退出巴黎協定感到沮喪，因而辭職。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）也引述知情人士報導，阮大為辭職是因為川普退出巴黎協定。

潘文透露，阮大為在美國駐中大使館向使館人員宣布辭職決定時表示，他無法向中國政府遞交外交照會，通知美方的決定。路透引述匿名高層官員說法，指稱阮大為五日在北京宣布打算辭職後，國務院要求他立即離職。

阮大為是在國務院服務廿七年的資深官員，去年一月派赴美國駐北京大使館擔任使團副團長。他自一九九○年加入國務院，曾在華府、北京、喀布爾、台北、雅典等地任職，通曉中文、法文和希臘語等，一五年獲國務院傑出榮譽獎。川普欽點的新任駐中大使、愛荷華州州長布蘭斯塔德（Terry Branstad）尚未抵達中國，在阮大為去職後，不清楚使館將由誰代管。

美國資深外交官近來頻頻「打臉」川普，美國駐英國代理大使盧肯斯（Lewis A. Lukens）四日也和川普不同調，在川普嘲諷倫敦市長薩迪．可汗（Sadiq Khan）時，大讚「倫敦市長展現卓越的領導才能」。上月，美國駐卡達大使史密斯（Dana Shell Smith）推文抨擊川普解雇前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米。路透引述匿名高級官員說法，國務院一日已接受外交事務處處長兼人力資源主管查康（Arnold Chacon）的辭呈。