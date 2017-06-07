美國國安局 掌握俄駭大選證據

2017-06-07

外洩機密 包商雇員被捕

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕專門報導國家安全議題的網路媒體「攔截（The Intercept）」五日公開美國國家安全局（ＮＳＡ）機密文件，內容顯示俄羅斯軍方情報人員在去年美國總統大選前，一再試圖駭入美國投票系統。消息曝光後，美國司法部隨即宣布以洩密罪起訴一名擁有最高機密安全許可的聯邦承包商女雇員溫納（Reality Leigh Winner），這是美國總統川普就任以來，首次有人因外洩國家機密遭到逮捕。

印出機密文件 交給網媒爆料

廿五歲的溫納曾從軍六年，今年二月十三日左右開始在喬治亞州的聯邦承包商「布魯里布斯（Pluribus）國際公司」工作。美國聯邦調查局（ＦＢＩ）探員表示，溫納上月九日印出機密文件，幾天後把它寄給一家網路新聞機構。

檢方表示，溫納承認蓄意洩漏機密文件，三日已在喬治亞州奧古斯塔的家中被捕。溫納五日首度出庭時並未認罪，溫納過去並無犯罪紀錄，外洩機密資訊恐面臨高達十年徒刑。

「攔截」揭露的國安局文件日期標註為五月五日，卅日「攔截」曾主動聯繫國安局，聲稱握有疑為機密文件的資料，但文件由匿名者提供。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，一名聯邦官員已證實「攔截」刊出的機密文件由溫納提供。

「攔截」報導的該文件是與俄羅斯總參謀部情報總局（ＧＲＵ）關係密切的駭客行動。ＮＳＡ在文件中說，俄羅斯駭客試圖在大選前滲透美國投票軟體供應商及逾百名負責選舉事務的地方官員。根據文件，該行動持續數月，直到去年十一月八日大選登場前幾天才停止，影響範圍及被偷走的資料仍是未解之謎，此事可能威脅到去年大選的公正性。但美國情報官員一再表示，在這場由川普意外勝出的選舉，計票沒有受到影響。

溫納的母親比莉（Billie Winner-Davis）對於女兒因洩密被捕感到震驚，稱「司法部的指控相當含糊」，她指女兒平常不會和家人談論工作內容，掛在嘴邊的話題總是寵物。在「推特」上，溫納經常發表對川普政策的不滿，也曾轉發關於洩密的笑話，以及史諾登的推文；史諾頓曾在二○一三年揭發國安局秘密監控全球通訊。「維基解密」創辦人阿山吉五日公開呼籲大眾聲援溫納。