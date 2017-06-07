川普亂噴 倫敦市長反對他訪英

2017-06-07

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦六日報導〕英國倫敦恐怖攻擊的混亂未息，美國總統川普隔著大西洋單挑倫敦市長薩迪．可汗（Sadiq Khan）的口水戰，也連日升級。可汗五日在英國第四台（Channel 4）公開表示，川普在許多議題上抱持錯誤觀點和態度，他所推行的政策與作為也多數「不符合英國價值」，因此他認為這位美國總統今年訪問英國時，不應受到紅地毯歡迎，甚至不該讓川普來英進行國是訪問。不過，力挺可汗的英國外交大臣強森（Boris Johnson）表示，這是兩碼子事。

川普挑倫敦第一位穆斯林市長可汗為攻擊目標已非首次，這次在恐攻後，倫敦街頭警力大增，可汗要求民眾毋須恐慌，日子照常過，這也是一般英國人的普遍想法。但川普斷章取義，指稱恐攻造成七死四十八傷，倫敦市長還說「沒理由恐慌」，批評可汗「不正視恐怖攻擊的危險性」，還在對方解釋後再次推文批他「找藉口」，「樣子真可悲」。

川普推文亂損人，引發倫敦和英國民眾的強烈反感，再度掀起拒絕川普訪英的浪潮。英國下議院五日又對首相梅伊提出撤銷邀請川普訪英，正為民調滑落而頭痛的梅伊迴避對川普的正面批評，僅表示可汗「做得很好」。在美國，也有人看不下去，前副總統高爾在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，便批評川普趁倫敦恐攻「搞分裂」。美國駐倫敦臨時代理大使盧肯斯推文讚揚可汗的領導能力，紐約市長白思豪也力挺可汗。

白宮副發言人桑德絲五日試圖為川普緩頰，表示她完全不認為川普是在找可汗吵架，川普也沒有扭曲誤解可汗的話，反指「這是媒體編故事瞎說」，川普只是藉此強調旅遊禁令對國家安全的重要性。

川普與可汗的恩怨由來已久，在去年美國總統大選期間，便曾批評過川普政見，表態支持民主黨候選人希拉蕊．柯林頓更讓川普記恨，就連川普的兒子小唐納也曾批評過可汗。