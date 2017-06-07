倫敦恐攻暴徒 英曾鎖定卻輕縱

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國倫敦的倫敦橋及波魯市場三日慘遭恐怖攻擊，三名嫌犯駕車衝撞行人後，又持長刀闖入餐酒館隨機殺人，造成七死四十八傷的慘劇。當地警方經過連日搜查，五日終於公布二名嫌犯身分，義大利情報來源也指認第三名嫌犯。在三人之中，其中一人曾被英國反恐單位「軍情五處（MI5）」留意，但因沒有恐攻證據而遭輕縱，首相梅伊被狠批反恐不力，為八日的國會大選種下變數。
此次事件為西敏橋和曼徹斯特後，英國三個月內遭遇的第三起恐攻，英國在當地時間五日上午十一時，全國下半旗為死難者默哀。而在哀悼之餘，英國警方針對倫敦東郊巴金區（Barking）連日搜查，並一度逮捕十二名可疑人士後，五日率先公布兩名嫌犯身分，包括二十七歲、巴基斯坦出生的英國公民巴特（Khuram Shazad Butt），以及三十歲、自稱擁有摩洛哥和利比亞雙國籍的芮多安 。
已婚、育有兩子的巴特，與英國本土伊斯蘭激進組織「移民者」關係匪淺，還曾在英國第四台關於英籍聖戰士的《鄰家聖戰士》紀錄片中亮相，當時他在倫敦攝政公園展開「伊斯蘭國（IS）」旗幟，還當街與警方口角。不僅如此，巴特的鄰居也曾舉報他企圖散播極端思想，MI5一度將其列入高風險人士清單。然而，英國警方表示，事發前並未發現巴特策劃攻擊，故未採取進一步行動。另一名嫌犯芮多安則從未被當局留意。
除上述兩人，義大利「晚郵報」引述當地情報消息指出，第三名嫌犯為摩洛哥裔義大利籍的札格巴（Youssef Zaghba），他曾於去年試圖經土耳其飛往敘利亞，但在義大利波隆那機場被攔下，接受有關國際恐怖主義行動的調查後獲釋。義國政府隨後將其列入風險名單，並知會英國和摩洛哥當局。更重要的是，在攻擊發生之際，札格巴就在英國一家餐廳工作。
對於巴特成為恐攻防護漏網之魚，英國社會對政府表達強烈不滿，包括太陽報、每日鏡報等主要媒體，均在頭版質問「為何極端主義有管道在電視上傳播」？
另一方面，英國八日國會大選的競選活動已在五日陸續恢復，但首相梅伊因過去擔任內政大臣的六年期間，警政相關預算被大幅削減，警員人數也減少許多，遭外界批評漠視安全議題，連帶影響其所屬保守黨的選情，工黨黨魁柯賓等人甚至要求梅伊下台。多家民調顯示，保守黨支持度仍領先工黨一至十二％，但比起四月中梅伊宣布提前大選時，保守黨領先逾二十％的盛況，已拉近不少。