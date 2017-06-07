波灣國家分裂 打亂美中東佈局

2017-06-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕儘管美國川普政府堅稱，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林等國家與卡達斷交一事，不會有立即衝擊，不過，這幾個美國在波斯灣地區關係最密切盟邦失和，長期而言可能打亂美國在中東地區打擊伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）以及抗衡伊朗等目標。

波斯灣國家是美國領導的國際打擊ＩＳ聯盟要角，美軍在卡達設有協調反ＩＳ空中行動的「共同空中行動中心」，卡達的烏代德空軍基地為美軍在中東最大基地，也是美軍中央司令部前進指揮總部，是日常空中勤務以及協調所有空中行動的主要區域中心。在沙國等國宣布與卡達斷交前不久，川普才在訪問沙國期間，讚揚波斯灣國家的團結；包括國防部長馬提斯在內，美國政府官員表示，這次波斯灣國家之間的外交分裂不會打亂美軍在中東的行動。美方官員說，目前沙國、阿聯和巴林並未要求將卡達踢出打擊ＩＳ聯盟，看起來雙方失和短期未對該聯盟造成負面影響。

不過，若沙國、阿聯和巴林這三國拒絕在打擊ＩＳ上與卡達合作，有可能令對抗ＩＳ的國際行動更複雜。分析家也警告，雙方失和可能削弱美國政府抗衡伊朗的更長期目標。華府智庫「阿拉伯波斯灣國家研究所」（Arab Gulf States Institute）高級駐院研究員伊比許（Hussein Ibish）說，「從短期而言，此事不會真的改變美國的戰略情勢」，「但是長期來看，可能為伊朗製造可乘之機。」

曾經擔任四屆政府的中東事務顧問、中央情報局（ＣＩＡ）前任官員芮戴爾（Bruce Riedel）指出，此情況凸顯美國在中東盟邦在對抗伊朗方面的一大弱點，也就是「波斯灣地區在對抗伊朗上是團結一致的看法並非事實」。他指出，波斯灣地區、穆斯林世界都並非團結一致，以造成遜尼派波斯灣國家和什葉派伊朗之間分裂的教派因素來說，「很多穆斯林認為，對抗什葉派的聖戰是個錯誤」。

伊比許也認為，相較於伊朗領導的聯盟非常有紀律，反伊朗聯盟中的許多國家並無外交關係，或關係有裂痕；與卡達的分裂「正好凸顯欠缺團結」，而這有可能為支持伊朗陣營製造機會，至少就阿拉伯世界內部民意來說，阿拉伯民族主義者、伊斯蘭主義者及一些自由派將與卡達站在一起。