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科威特跳出調停 卡達允對話

2017-06-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕波斯灣地區的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等八國以支持恐怖主義等理由宣布與卡達斷交，引發該地區自一九九一年第一次波斯灣戰爭以後最大外交危機，未涉入這場外交爭端的科威特正試圖居中調解，提議雙方坐下來談，而卡達也表示接受對話。不過，美國總統川普六日卻透過推特發文，暗示卡達支持極端主義，樂見沙國採取行動，為波斯灣局勢再投下震撼彈。

科威特國王薩巴赫六日赴沙國協調會談之事，行前於五日晚間致電卡達國王塔米姆，請他延後發表有關這場危機的全國演說，以便有時間化解危機。卡達外交部長穆罕默德說，塔米姆同意延後演說，也呼籲「開誠布公對話」以解決這場危機，科威特可扮演調停者角色。在薩巴赫致電之前，一名沙國高層官員帶著沙國國王的口信到科威特；另外也未加入封鎖行動的阿曼，一名外交官五日則前往卡達。

阿聯外交部長賈爾加希六日透過「推特」表示，在考慮修補與杜哈當局的關係之前，必須先有一份「保證路線圖」以重建信任，強化區域安全與穩定。他指控卡達依靠「金錢和媒體政策，以及押注在黨派與極端主義」，說解決方案的要素是杜哈政府改變其挑釁和傷害作為。

在此同時，前一天美國國務卿提勒森才呼籲雙方坐下來化解歧見，總統川普卻在六日支持沙國及其盟邦孤立卡達的行動。川普在「推特」發文說，「樂見拜訪沙國國王之行已經發揮作用」，「他們說他們會在資助……極端主義上採取強硬立場，各方都指向卡達。也許對可怕的恐怖主義而言，這將是結束的開端。」

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  • 卡達首都杜哈哈馬德國際機場6日許多旅客因航班取消留在機場。（美聯社）

    卡達首都杜哈哈馬德國際機場6日許多旅客因航班取消留在機場。（美聯社）

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