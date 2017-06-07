斷交風暴鎖國 卡達人瘋搶糧

2017-06-07

三面臨波灣 南方與沙國接壤

〔編譯周虹汶／綜合報導〕人均國內生產總值（ＧＤＰ）居全球之冠的卡達，五日遭巴林及沙烏地阿拉伯為首的亞、非兩洲共八國接力斷交，和沙國接壤的唯一陸路遭封鎖，引發民眾恐慌性購買。儘管伊朗聲稱將透過海路雪中送炭，當地經濟主力油氣出口也還有港口支援，但其他出口經濟與服務業倚賴沙國，預計短期有衝擊。

境內多為荒漠的卡達，三面臨波斯灣，僅南方與沙烏地阿拉伯接壤，食物原倚賴另五個波斯灣阿拉伯國家進口，但目前只剩阿曼仍和它維持外交關係。五日爆發斷交潮時，位於卡達首都「杜哈城市中心」購物中心裡的家樂福量販店，已湧現搶購食物的數百結帳人潮，他們大排長龍，手推車或購物籃都放著堆如小山的牛奶、米、雞肉等民生必需品。

趕去家樂福幫孩子買尿布囤貨的阿祈爾說，「我本來在睡覺。但我的家人從斯里蘭卡打電話來叫醒我」，他才看電視得知卡達正面臨外交封鎖，「我因為這場危機前來。」來自黎巴嫩的厄內思特則和家人推兩台車說，怕食物被其他人買光，只好加入搶購潮，「這是恐慌循環。」相同的狀況也發生在同樣被掃貨的不二價（Monoprix）連鎖超市與阿美拉（Almeera）超市。

伊朗稱用海路突圍 支援卡達

試圖避免民眾恐慌性購買，卡達政府發出聲明，自稱「將採取所有必要措施」，確保海路、空路暢通與物品進口無虞，並「阻止影響與傷害卡達社會及經濟的企圖」。不過，總部位於杜哈的半島電視台直擊，大批卡車等在沙國邊界，載著食物想運進卡達，但因沙國下令封鎖邊界，不得其門而入。和沙國敵對但與卡達關係親密的伊朗，則稱可用海路突破封鎖，揚言十二小時內就能把食物運進卡達人手裡。

但不光民生受影響，各國外交封鎖必定傷及卡達出口經濟，畢竟當地前年輸出沙國總值達八．九六億美元，恐成這波禁運大苦主。還有卡達服務業，包括杜哈飯店與計程車，生意皆恐受衝擊，因本月廿六日穆斯林開齋節將屆，沙國人過去每年此際常到杜哈消費，今年預計難見此榮景。