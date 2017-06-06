偷渡薩德 南韓中將調職

2017-06-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國「戰區高空防禦系統（ＴＨＡＡＤ，薩德）」四輛發射車趁南韓權力真空期間暗中入境，南韓國防部上至部長韓民求，均對此含糊其辭，新總統文在寅上台後「深感震驚」並下令徹查。青瓦台發言人尹永燦五日表示，經調查發現，指示蓄意漏報此事的係國防部政策室長魏昇鎬，已對其做出「職務排除」處分，禁止插手薩德相關事務。

據南韓《東亞日報》報導，魏昇鎬為南韓陸軍官校畢業的職業軍人，部隊資歷完整，二○一四年十月晉升中將，去年一月才從南韓國防大學校長一職調任國防部政策室長。

一個薩德陣地通常以六輛發射車運作，可發射四十八枚攔截飛彈。根據尹永燦公布的調查結果，南韓國防部政策室人員所寫的報告初稿中，的確有首批六輛發射車與第二批四輛發射車的保存位置，魏昇鎬卻在核稿時指示刪除有關文字。此外，第二批發射車入境一事早已呈報南韓國安會議，故此前的代理總統黃教安也知悉。

尹永燦提到，文在寅就任後，南韓國防部竟藉口與美軍間有保密協議，在該部第一次向新政府做正式簡報時刻意刪除相關內容，甚至未進行口頭報告，青瓦台「無法容許如此行徑。」尹永燦並指青瓦台已掌握此前國防部企圖規避薩德部署慶尚北道星州郡「樂天集團」高爾夫球場前依法須做的環評報告，文在寅已下令進行環評，藉此取得程序上的正當性。