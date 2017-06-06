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日房總半島 發現大量稀金礦

2017-06-06

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本海洋研究開發機構五日宣布，在千葉縣房總半島的近海海底，發現大規模含有白金、鈷等稀金礦石，分布面積約九五○平方公里，約東京二十三區的一．五倍大。雖然還需要進一步調查開採的可行性，但專家抱持樂觀態度。

據報導，研究人員在四月二十三日到五月一日間，利用無人深海探測機，在房總半島東南方約三百五十公里的海底火山發現富鈷結殼（Cobalt rich crust），這種礦石含有鈷等稀有金屬，分布在水深一千五百公尺至五千五百公尺的斜坡上，面積約九五○平方公里，全都佈滿黝黑的礦石。

鈷和鎳等稀金是製造混合動力車輛或智慧型手機等電池的主角，也是發展最尖端工業製品不可或缺的原料，日本全部仰賴從非洲剛果民主共和國、印尼及菲律賓等地進口，但近年受到原產國內戰及出口管制等影響，供貨並不穩定。

為此，日本從數年前開始著手海底探測，二○○一年在距離本州約二千公里的南鳥島周邊發現富鈷結殼，由於位處公海，因此在三年前與聯合國國際海底管理局簽約取得專屬探勘權，目前仍在評估開採方法及成本。

此前，研究人員在房總半島到小笠原群島附近海域也曾發現富鈷結殼，但規模不大。科學家一直認為，近海海域由於堆積許多從陸地而來的有機物質，不太可能有稀金礦，但這次研究人員不但在房總半島近海發現大規模富鈷結殼，從海底採集的富鈷結殼樣本更厚達十三公分，為全球其他海域發現礦層的兩倍，讓研究人員大吃一驚。由於新發現的礦床位於房總半島近海，有利於調查及開採，研究人員也抱持高度期待。

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  • 研究人員展示從房總半島近海海底發現含有稀有金屬的富鈷結殼，厚度達13公分，相當可觀。（取自網路）

    研究人員展示從房總半島近海海底發現含有稀有金屬的富鈷結殼，厚度達13公分，相當可觀。（取自網路）

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