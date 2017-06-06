挺川普集會暴力衝突 14人被逮

2017-06-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上月廿六日在美國奧勒岡州波特蘭市輕軌運輸系統車廂內發表仇恨言論並刺死路人後，美國卅五歲右翼男子克里斯欽卅日還在法院自稱是「愛國心」作祟。常語帶歧視的美國總統川普廿九日雖從善如流公開譴責兇嫌暴行，卻引出「川普自由言論」親衛隊與反對者。當局四日祭出鎮暴警察因應雙方對峙，現場仍擦槍走火，共十四名鬧事者被捕，所幸無人傷亡。

一整天下來，除了十四人被捕，另搜出獵刀、指節銅套、棍棒、道路照明彈、彈弓及自製保護盾等武器數十具。事實上，為了避免當地民眾情緒因廿六日流血事件受有心人煽動，波特蘭市長惠勒上週曾促請聯邦政府收回「川普自由言論」集會令。然而，管理事發場地的美國聯邦總務署（ＧＳＡ）認定活動合法申請過關，拒絕惠勒要求。

克里斯欽上月廿六日在車上對兩名少女發表種族與仇恨言論，她們其中一人穿戴伊斯蘭頭巾，另一個是黑人；克里斯欽見狀藉機怒喊，要她們「回去沙烏地阿拉伯」，並拿出面仗義執言的路人開刀，釀成二死一傷慘劇。常有反穆斯林言行的川普被外界視為幫凶，各方檢討下，他終在廿九日公開宣稱「無法接受」歹徒暴行。

不料引出支持「川普自由言論」四日大會師，活動由「愛國者之祈禱者」（Patriot Prayer）組織號召，於波特蘭市政廳附近的「Terry Schrunk Plaza」公園展開，號稱當地乃「西岸最自由的地區之一」；但反川普者勢力同樣不可小覷，他們主要由移民、宗教、勞工團體組成，聲稱反對仇恨與種族主義。雙方各有數百人馬，隔馬路對峙，另有路人圍觀，雖偶有緊張氣氛，但起初大致平和。

不過，場面於傍晚走樣。數十名黑衣人現身，朝挺川普者揮舞「反法西斯行徑」旗幟，大喊「納粹，回家去」，路透指這群人來自反川普陣營；挺川普者則拿美國國旗，高呼「美國、美國」，呼應川普的「讓美國再次偉大」、美國優先主張。眼見情勢升高，鎮暴警察開始介入，封鎖附近「查普曼廣場」（Chapman Square），混戰此刻發生；警方命令散場時，還遇石塊攻擊，甚至有人打公廁磚頭主意，後來慘遭胡椒子彈與閃光彈伺候，全場混亂，最後在警方圍捕並查明身分後才終於收場。