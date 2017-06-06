普廷護川普：我們沒有關係

2017-06-06

受訪指「通俄門」純屬虛構

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國「國家廣播公司（ＮＢＣ）」四日播出俄羅斯總統普廷在俄國聖彼得堡接受主播凱利（Megyn Kelly）專訪，主持人問及俄羅斯駭客干預去年美國總統大選等傳聞時，普廷強調「通俄門」純屬虛構，聲稱自己和美國總統川普沒有任何關係，和美國前國家安全顧問弗林僅有一面之緣，更不知道川普女婿、白宮高級顧問庫希納曾建議川普與莫斯科間設置秘密聯繫管道，直指相關傳聞都是捏造的，「你們那裡的人真是很有創造力」、「想必你們的生活一定很無聊」。

美國情報官員聲稱，俄國入侵民主黨陣營的電郵，協助川普贏得大選，普廷在專訪中再次斬釘截鐵地否認此事，表示世界各地都可能有非俄國的駭客，但最後卻只怪到俄國頭上，「隨便用手在地圖上一指，你都能在每個地方聽到關於美國官方干預國際選舉的抱怨」。對於曾被拍到二○一五年和弗林在莫斯科同桌用餐的照片，普廷表示當天與會是為了發表演講，自己幾乎沒和弗林說過話。普廷還指出，他不知道俄國駐美大使在去年十一月已與川普陣營接觸，「你們真的認為我們在全世界及美國的大使，會向我報告他們每天跟誰吃飯或見面這些事嗎？」

手中沒有不利川普的資料

有媒體指美國情報機構攔截到的俄國官員對話顯示，俄國掌握川普的「把柄」，可以影響川普。對此，普廷表示手中沒有任何不利川普的資料，「這又是胡扯」、「我們沒有管道獲得川普的資訊，也和川普沒有特別的關係」、「我們一點關係也沒有」，他強調儘管川普曾以商人的身分到訪俄國，他與川普間沒有任何關係，他還提到目前可能有一百間美國企業的高層在俄國，「你們以為我們在蒐集他們全部人的不利情報或其他東西？你們都瘋了嗎？」

對於庫希納去年十二月與俄國駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）在紐約的一場會面裡提及設立與莫斯科聯繫的不公開管道一事，普廷表示，「我不知道這個提議，沒有這類計畫被提交到我這裡」，他指出若有能吸引俄國的提議，外長都會告訴他，但這項提議對他來說聳人聽聞，「你們憑空捏造這種事，然後拿這種事當武器去對付現在的總統，…你們那裡的人真是很有創造力，幹得好。想必你們的生活一定很無聊。」

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米（James Comey）上月九日突然被開除，媒體隨後揭露川普曾於二月要求柯米停止調查因違法與俄羅斯高官私下接觸而下台的弗林，相關消息引發軒然大波。美國會目前仍在調查川普競選團隊是否和俄國有聯繫，柯米預計於八日出席參議院情報委員會聽證會。